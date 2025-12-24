Fuerte incendio en Luján: una mujer sufrió graves quemaduras

Un incendio de importantes dimensiones se registró el miércoles por la mañana en Luján de Cuyo, donde tres viviendas resultaron afectadas.

Un incendio de importantes dimensiones se registró el miércoles por la mañana en Luján de Cuyo, donde tres viviendas resultaron afectadas. El hecho ocurrió en calle Cutralco al 7200 y demandó un amplio despliegue de fuerzas de emergencia.

La intervención comenzó a las 11.14, luego de un llamado al 911 que alertó sobre el fuego. De inmediato se activó el protocolo y se enviaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Luján, junto con unidades del Cuartel Central. Desde la Policía señalaron que se trataba de una “situación prioritaria”.

Personal policial llegó al lugar a las 11.23 y confirmó la magnitud del siniestro. Ante ese escenario, se solicitó la presencia del Servicio de Emergencias Coordinado. La ambulancia arribó minutos después, a las 11.25, para asistir a los posibles afectados.

El operativo se reforzó con la llegada de bomberos de Luján, Maipú y Godoy Cruz. El trabajo conjunto permitió controlar el foco ígneo. Como saldo, dos viviendas sufrieron daños totales y una tercera registró afectación parcial, según confirmaron fuentes oficiales.