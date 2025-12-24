Quilmes: volvía de hacer las compras para Navidad, quisieron robarle y los mató a balazos

El hecho ocurrió en Quilmes, cuando los motochorros interceptaron a la mujer que se estaba por bajar del auto con las compras.

Un impactante hecho ocurrió en la localidad de Quilmes, en vísperas de la Navidad: una mujer policía mató a balazos a una pareja de motochorros que quiso asaltarla cuando volvía de hacer las compras para el festejo de Nochebuena.

El hecho ocurrió en la esquina de San Mauro Castelverde y General Acha. La mujer estaba por bajarse de su auto con las compras que había hecho cuando fue interceptada por los delincuentes —un hombre y una mujer—, quienes circulaban en una moto.

Frente a esa situación, la policía se defendió con su arma reglamentaria y disparó contra los asaltantes. Lo mismo hizo uno de ellos, por lo que desató un tiroteo en plena calle. La mujer delincuente murió en el lugar, mientras que su pareja intentó escapar, pero cayó a los pocos metros tras recibir un disparo.

Así fue el operativo en Quilmes motochorros quilmes II (1) Tres ambulancias del SAME y varios móviles policiales llegaron al lugar. La Policía Científica realizó las primeras pericias y la zona fue acordonada para asegurar los procedimientos.