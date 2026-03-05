Imputaron a tres personas por la muerte del motociclista que fue degollado por una soga

El motociclista murió tras impactar contra una soga metálica colocada por organizadores de un corso para impedir el paso vehicular.

El hecho ocurrió en la esquina de Avenida 12 de Octubre y calle 390.

El fin de semana pasado, un trágico episodio tuvo lugar en Quilmes, donde un motociclista murió tras ser degollado por una soga que habían colocado los vecinos para festejar un corso. A su vez en la moto viajaba el hijo de la víctima, quien resultó herido. Ahora, hay tres imputados.

Video: un motociclista murió degollado por una soga que cruzaba la calle Tragedia en Quilmes un motociclista murió degollado por una soga que cruzaba la calle Se trata de tres murgueros que habían colocado una soga metálica para impedir el paso vehicular. Los tres quedaron imputados por “homicidio culposo”. Según trascendió, horas antes de la tragedia, habían herido a una chica que iba en bicicleta.

Cómo fue el siniestro fatal El terrible hecho ocurrió el sábado por la tarde, en la esquina de Avenida 12 de Octubre y calle 390. Allí, Martínez se topó con una soga que habían colocado los vecinos para impedir el paso vehicular.

En el video se observa el momento en el que el motociclista fue decapitado por la soga que no estaba correctamente señalizada y que había sido colocada sin la autorización del municipio. Producto del siniestro, el conductor del rodado murió en el acto, mientras que el menor de edad sufrió un golpe.

Quilmes motociclista El terrible hecho fue captado por una de las cámaras de seguridad de la zona. X Tras la tragedia, los organizadores decidieron suspender por completo los festejos que estaban previstos para el sábado por la noche en la Avenida 12 de Octubre.