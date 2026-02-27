Accidente fatal en el carril Rodríguez Peña: un motociclista murió al chocar con un camión

El trágico accidente ocurrió en la zona industrial del carril Rodríguez Peña. La víctima, un motociclista de 34 años, y falleció en el lugar.

Un motociclista de 34 años murió la tarde de este viernes al sufrir un accidente sobre el carril Rodríguez Peña, en Godoy Cruz. La víctima colisionó contra un camión que estaba ingresando a una empresa de la zona industrial y sufrió heridas que le quitaron la vida.

El trágico hecho se registró minutos antes de las 17 cuando un camión Scania, conducido por un hombre de 68 años, circulaba por la citada arteria y, al girar hacia la derecha para ingresar a un taller, fue impactado en su sector derecho por una motocicleta.

El choque y la muerte del motociclista De acuerdo con la información policial, el conductor del rodado menor, identificado como Osvaldo Adrián Valdivieso, no alcanzó a frenar y terminó colisionando al pesado vehículo. Como consecuencia del fuerte choque, el motociclista falleció en el lugar.

En la escena del accidente fatal trabajaron efectivos de la jurisdicción, personal de Tránsito Municipal y de la Policía Vial, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.