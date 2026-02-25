Un aparatoso accidente terminó con un vehículo volcado y dos personas heridas

El hecho se produjo en calle Araoz de Luján de Cuyo, cerca de la intersección con el Acceso Sur. La personas heridas se encuentran en buen estado.

Un aparatoso accidente de tránsito se produjo este miércoles por la tarde en Luján de Cuyo. Un vehículo colisionó con una camioneta a la salida de un centro comercial y produjo que sufra un vuelco y sus ocupantes resulten heridos.

El hecho tuvo lugar aproximadamente a las 16.20 en calle Araoz, a la salida de un centro comercial ubicado a metros del empalme con el Acceso Sur.

camioneta araoz 1 camioneta araoz 2 Según el relato policial, un auto marca Honda City, conducido por un hombre, salió de dicho centro comercial con dirección hacia el este (hacia Acceso) y en ese momento impactó con una camioneta Fiat Fiorino que circulaba en el sentido opuesto, con un hombre y su acompañante a bordo.

Aunque aún se investigan las causas de la colisión, se supo que producto del impacto la camioneta sufrió un vuelco y quedó detenida en la misma arteria con las ruedas hacia arriba.

Los ocupantes sufrieron lesiones pero lograron salir del habitáculo por sus propios medios. Al lugar llegó personal del Servicio de Emergencias Coordinado y tras atenderlos los trasladaron al Hospital Paroissien de Maipú, con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano leve. El conductor del otro vehículo no presentó lesiones.