Accidente en Las Heras: un choque dejó a una mujer y su hijita hospitalizadas

Una moto y una camioneta protagonizaron el accidente en Las Heras. La conductora del rodado menor y su hija resultaron con lesiones

La escena del accidente en Pedro Segura y 12 de Octubre.

Una mujer y su hija de 9 años resultaron heridas la tarde de este lunes tras un accidente en Las Heras. Las víctimas iban a bordo de una motocicleta, la cual protagonizó un choque con una camioneta. Ambas debieron ser hospitalizadas.

El hecho se registró cerca de las 21 cuando, de acuerdo con fuentes policiales, un hombre iba al mando de su Volkswagen Suran, circulando hacia el norte de calle 12 de Octubre, y colisionó con una Keller 150cc en la intersección con Pedro Segura.

El estado de las víctimas del accidente Como consecuencia del impacto, la conductora del rodado menor sufrió una fractura en uno de sus miembros superiores y se trasladó por sus propios medios al Hospital Lagomaggiore para recibir asistencia médica.

WhatsApp Image 2026-02-23 at 20.40.49 En tanto, la acompañante de la moto, una niña de 9 años —hija de la mujer—, fue atendida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y luego derivada en ambulancia al Hospital Notti con diagnóstico de politraumatismos moderados.

Por su lado, el conductor del automóvil no presentó lesiones y tampoco requirió asistencia médica.