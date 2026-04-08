Un ciclista mendocino atropellado en San Juan pelea por su vida: piden ayuda para dar con el responsable

El ciclista mendocino había sido embestido en San Juan el pasado sábado y el responsable se dio a la fuga.

El pasado sábado 4 de abril un ciclista mendocino fue atropellado en San Juan y el responsable se dio a la fuga. La víctima, que había participado de las peregrinaciones hacia el paraje de la Difunta Correa, permanece internado y sus familiares intentan dar con el culpable.

Ariel Felipe Carrizo, de 48 años, vive en Guaymallén, Mendoza, y había viajado el 2 de abril junto a otras personas hacia San Juan para participar de las caminatas hacia la Difunta Correa. Sin embargo, en un momento del viaje decidió volverse por su cuenta. Fue el pasado sábado cuando la policía sanjuanina se comunicó con los allegados de la víctima para notificarlos del accidente. A las 6 de la mañana habían encontrado al mendocino a un costado de la Ruta 20 y calle 3, en el departamento 25 de Mayo.

Según los reportes policiales, en el lugar se encontraron restos plásticos de un vehículo y la bicicleta en la que se trasladaba Carrizo, por lo que la principal hipótesis apuntó a un accidente vial.

Cuál es el estado de salud del ciclista mendocino Actualmente el estado del mendocino es crítico y se encuentra hospitalizado tras ser operado de urgencia. Según trascendió, sufre traumatismo encéfalo craneano severo, múltiples fracturas de costillas, lesiones en tórax y abdomen.