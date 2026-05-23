El descargo de un ciclista que abrió la polémica por la convivencia entre autos y bicis

Un grupo de ciclistas de Mendoza difundió un video en el que reclamaron prudencia a los conductores de autos y otros vehículos a motor, explicando los motivos por los que deciden utilizar la calzada en las rutas y no las ciclovías .

Este mensaje surgió a partir de la viralización de un caso ocurrido en San Juan, donde un ciclista estuvo cerca de ser embestido por un vehículo.

El ciclista advirtió que situaciones similares se producen en las calles y rutas mendocinas y pidió paciencia y comprensión a los conductores.

“Les vamos a explicar porque no vamos por las ciclovías. Las ciclovías están sucias, están rotas, va gente paseando perros, va gente paseando niños con coches”, expresó.

Aclaró que “la bicicleta de ruta específicamente tiene las ruedas muy finas, es inestable y por lo general se va a muy alta velocidad”, y remarcó en este sentido que “por eso es muy complicado transitar por la ciclovía”.

Finalmente, manifestó que al momento de circular por la calzada tardan de hacerlo “sin complicar a nadie, lo más pegado a la derecha posible, lo más pegado a la ciclovía”.