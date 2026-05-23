Retiraron un lote de una reconocida marca de rogeles y hubo preocupación: el comunicado de la empresa

La Dirección General de Control de la Industria Alimenticia de la provincia de Córdoba dio a conocer el viernes una medida que prohíbe el fraccionamiento, tenencia, distribución y comercialización de un lote específico de torta rogel de la firma santafesina “ Los Rogeles de Marcela ”, luego de una disposición difundida por las autoridades bromatológicas.

La medida alcanza al producto “Torta con dulce de leche y merengue”, correspondiente al lote 090426T, elaborado por la empresa Los Rogeles de Marcela S.R.L., con sede en Venado Tuerto.

Tras conocerse la resolución, la firma emitió un extenso comunicado oficial en el que buscó llevar tranquilidad a clientes y distribuidores, además de cuestionar el procedimiento realizado por las autoridades sanitarias cordobesas.

Según explicó la empresa, el análisis se realizó sobre una porción adquirida en un comercio minorista que no mantiene relación contractual directa con la marca. Allí se habría detectado la presencia de una bacteria que, de acuerdo con la firma, “no genera enfermedades graves” y estaría vinculada a fallas en la manipulación o conservación posterior del producto.

Qué dijo la empresa que elaboró el rogel

Desde la compañía remarcaron que el lote involucrado “ya no existe” debido a la rápida rotación y frescura de sus elaboraciones. Además, sostuvieron que la notificación oficial llegó recién el 22 de abril, cuando el producto ya se había agotado semanas antes.

La empresa también cuestionó el accionar de las autoridades al señalar que no pudieron realizar una contraprueba técnica. Según denunciaron, al comercio donde se tomó la muestra se le habría sugerido no avanzar con ese procedimiento.

En el comunicado, Los Rogeles de Marcela defendió además la legalidad de sus habilitaciones y aseguró que las autoridades sanitarias de Santa Fe ratificaron que el etiquetado y los datos del empaque cumplen con las normas vigentes.

comunicado de la empresa

La firma consideró “llamativa” la difusión de la resolución un viernes por la noche y en la previa de un fin de semana largo, interpretando que existió una intención de perjudicar la imagen comercial de la marca.

“Todo el caso ya está en manos de abogados y asesores en bromatología”, señalaron desde la empresa, anticipando acciones legales y administrativas.

La historia de la empresa

Cabe destacar que la empresa "Los Rogeles de Marcela" nació en Venado Tuerto como un emprendimiento artesanal impulsado por la odontóloga Marcela Sévola tras la crisis de 2001. Con el paso de los años, el proyecto se transformó en una pyme reconocida por su producción exclusiva de tortas rogel.

Actualmente la empresa cuenta con dos fábricas en Santa Fe —una en Venado Tuerto y otra en Elortondo—, además de locales propios en Venado Tuerto y Rosario. La firma produce cerca de 200 rogeles diarios y distribuye sus productos en distintas ciudades de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.

La marca logró posicionarse como una referencia regional gracias a una receta distintiva, basada en capas finas de masa, abundante dulce de leche y merengue suizo, manteniendo un fuerte componente artesanal en la elaboración.