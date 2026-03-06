Esta es la receta imbatible de Torta Rogel perfecta, económica y rendidora

La receta de Torta Rogel casera es un clásico irresistible de la pastelería argentina. Esta torta se caracteriza por sus finas capas crocantes, mucho dulce de leche y un generoso merengue en la superficie. Preparar esta delicia en casa permite lograr un postre elegante, perfecto para celebraciones y reuniones familiares. ¡Manos a la obra!

Paso a paso para crear una Torta Rogel casera deliciosa

1- En un bowl mezclar la harina, la manteca blanda, las yemas, el agua y el alcohol o vinagre hasta formar una masa suave.

2- Amasar unos minutos hasta que la masa quede lisa y uniforme.

3- Dividir la masa en pequeñas porciones y estirarlas muy finas con palo de amasar.

4- Pinchar cada disco con un tenedor para evitar que se infle durante la cocción.

5- Hornear los discos a 180°C durante 8 a 10 minutos hasta que estén apenas dorados.

6- Dejar enfriar completamente las capas antes de armar la torta.

7- Colocar un disco y cubrir con dulce de leche repostero.

8- Repetir el proceso formando varias capas hasta terminar con un disco arriba.

9- Preparar un merengue batiendo las claras a punto nieve e incorporando el azúcar de a poco.

10- Cubrir la Torta Rogel con el merengue y hacer picos con una espátula o manga.

Torta Rogel con dulce de leche casera Torta Rogel con dulce de leche casera Shutterstock

De la cocina a la mesa

La Torta Rogel casera es uno de los postres más elegantes y tradicionales de la repostería argentina. Sus capas crocantes combinadas con abundante dulce de leche crean una textura única que contrasta con la suavidad del merengue. Aunque parece una preparación compleja, siguiendo esta receta paso a paso se puede lograr fácilmente en casa. Es ideal para cumpleaños, reuniones familiares o cualquier ocasión especial donde se quiera lucir un postre clásico. ¡A disfrutar!