Esta receta fácil y con pocos pasos de arroz con pollo económico te salvará la semana
Receta de arroz con pollo económico, un plato casero rendidor y sabroso hecho con ingredientes simples, ideal para una comida completa y accesible.
Esta receta de arroz con pollo económico es ideal para preparar una comida rendidora, sabrosa y muy fácil en casa. Con ingredientes simples y accesibles, este clásico combina arroz, pollo y verduras en una sola olla. Es una delicia perfecta para el día a día, porque llena, rinde mucho y siempre queda deliciosa. ¡A cocinar!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
Arroz blanco — 300 gramos
Pollo (muslos o presas económicas) — 600 gramos
Cebolla — 150 gramos
Morrón rojo — 120 gramos
Zanahoria — 120 gramos
Ajo — 10 gramos
Caldo de pollo — 800 gramos
Aceite — 30 gramos
Sal — 8 gramos
Pimienta — 3 gramos
Perejil fresco picado — 10 gramos
Paso a paso para crear un arroz con pollo económico delicioso
1- Calentar el aceite en una olla grande a fuego medio.
2- Dorar las presas de pollo durante unos minutos hasta sellarlas bien.
3- Retirar el pollo y en la misma olla saltear la cebolla, el ajo, el morrón y la zanahoria picados.
4- Cocinar las verduras durante 5 minutos hasta que se ablanden.
5- Agregar el arroz y mezclar bien para que absorba los sabores.
6- Incorporar nuevamente el pollo y verter el caldo de pollo caliente.
7- Condimentar con sal y pimienta.
8- Cocinar a fuego medio durante 18 a 20 minutos hasta que el arroz esté tierno.
9- Apagar el fuego y dejar reposar 5 minutos.
10- Servir con perejil fresco picado por encima.
De la cocina a la mesa
El arroz con pollo económico demuestra que no hace falta gastar mucho para disfrutar una comida rica y nutritiva. Con ingredientes simples y un solo recipiente de cocción, esta receta se convierte en una gran aliada para el menú semanal. El arroz absorbe todos los jugos del pollo y de las verduras, creando un plato lleno de sabor y muy rendidor. Además, es fácil de adaptar según lo que haya en la heladera. Servido bien caliente y con un poco de perejil fresco, se transforma en una comida casera reconfortante que gusta a toda la familia. ¡A disfrutar!