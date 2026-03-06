Dale un giro a tus pasteles: receta de pastel de algarroba nutritivo y delicioso

Si buscás un dulce casero con identidad regional, esta receta de pastel de algarroba es una gran opción. La algarroba aporta un sabor suave parecido al cacao y una textura húmeda muy agradable. Este pastel es fácil de preparar, nutritivo y perfecto para acompañar el mate o el café de la tarde.

En muchas casas, la receta de pastel de algarroba se prepara como alternativa al cacao por su sabor naturalmente dulce.

1- En un bol grande mezclá la harina 0000 , la harina de algarroba , el azúcar , el polvo de hornear y la sal .

2- En otro recipiente batí los huevos junto con la leche , la manteca derretida y la esencia de vainilla .

3- Incorporá los ingredientes líquidos a los secos así se forma una mezcla homogénea.

4- Volcá la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado así el pastel no se pega.

6- Llevá el molde al horno precalentado a 180 grados así comienza la cocción pareja.

7- Horneá durante 35 a 40 minutos así el pastel de algarroba queda bien cocido y aromático.

8- Dejá entibiar antes de desmoldar así la textura se mantiene perfecta al servir.

Algunas versiones regionales de la receta de pastel de algarroba incluyen nueces o miel para potenciar su sabor.

De la cocina a la mesa

Preparar esta receta de pastel de algarroba es una forma simple de disfrutar un dulce con identidad regional. La algarroba es muy valorada en el norte argentino por su sabor natural y sus propiedades nutritivas. Se conserva hasta tres días en un recipiente hermético en heladera. Incluso al día siguiente suele estar más rico, porque los sabores se intensifican y la miga queda todavía más tierna. ¡Y listo!.