Dale un giro a tus pasteles: receta de pastel de algarroba nutritivo y delicioso
Una receta distinta y sabrosa de pastel de algarroba, húmedo, aromático y nutritivo, ideal para disfrutar algo dulce casero con un toque bien argentino.
Si buscás un dulce casero con identidad regional, esta receta de pastel de algarroba es una gran opción. La algarroba aporta un sabor suave parecido al cacao y una textura húmeda muy agradable. Este pastel es fácil de preparar, nutritivo y perfecto para acompañar el mate o el café de la tarde.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
-
200 gramos de harina 0000
80 gramos de harina de algarroba
150 gramos de azúcar
3 huevos (aproximadamente 180 gramos)
100 gramos de manteca derretida
200 gramos de leche
10 gramos de polvo de hornear
2 gramos de sal
5 gramos de esencia de vainilla
Paso a paso para crear un pastel de algarroba delicioso
1- En un bol grande mezclá la harina 0000, la harina de algarroba, el azúcar, el polvo de hornear y la sal.
2- En otro recipiente batí los huevos junto con la leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla.
3- Incorporá los ingredientes líquidos a los secos así se forma una mezcla homogénea.
4- Volcá la mezcla en un molde previamente enmantecado y enharinado así el pastel no se pega.
6- Llevá el molde al horno precalentado a 180 grados así comienza la cocción pareja.
7- Horneá durante 35 a 40 minutos así el pastel de algarroba queda bien cocido y aromático.
8- Dejá entibiar antes de desmoldar así la textura se mantiene perfecta al servir.
De la cocina a la mesa
Preparar esta receta de pastel de algarroba es una forma simple de disfrutar un dulce con identidad regional. La algarroba es muy valorada en el norte argentino por su sabor natural y sus propiedades nutritivas. Se conserva hasta tres días en un recipiente hermético en heladera. Incluso al día siguiente suele estar más rico, porque los sabores se intensifican y la miga queda todavía más tierna. ¡Y listo!.