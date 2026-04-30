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Receta de torta Rogel: cómo preparar el postre argentino perfecto

Receta de torta Rogel, un clásico argentino con capas crocantes, dulce de leche y merengue, ideal para celebraciones.

Candela Spann

Excelente receta de torta Rogel

Excelente receta de torta Rogel

Shutterstock

Esta receta de torta Rogel es ideal para quienes buscan un postre clásico argentino, elegante y bien goloso. Con capas finas, mucho dulce de leche y merengue, logra una textura única y deliciosa. Es una delicia perfecta para celebraciones o para lucirse con algo casero. ¡Manos a la obra!.

Receta fácil de torta Rogel
Receta f&aacute;cil de torta Rogel

Receta fácil de torta Rogel

Ingredientes (rinde 10 porciones)

Para las capas:

  • Harina de trigo — 400 gramos
  • Manteca — 200 gramos
  • Yemas — 6 unidades
  • Agua — 50 mililitros
  • Sal — 2 gramos

Para el relleno:

  • Dulce de leche — 800 gramos

Para el merengue:

  • Claras — 6 unidades
  • Azúcar — 300 gramos

Paso a paso para crear una torta Rogel deliciosa

1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, las yemas, el agua y la sal hasta formar una masa.

2- Estirar muy fino y cortar discos.

3- Hornear los discos a 180 °C hasta que estén apenas dorados.

4- Dejar enfriar y armar la torta alternando capas con dulce de leche.

5- Para el merengue, batir las claras con el azúcar a baño maría hasta formar un merengue firme.

6- Cubrir la torta con el merengue.

7- Dejar reposar antes de servir la torta Rogel.

Sorprendé con esta receta de torta Rogel
Sorprend&eacute; con esta receta de torta Rogel

Sorprendé con esta receta de torta Rogel

De la cocina a la mesa

La torta Rogel es uno de los postres más emblemáticos de la repostería argentina. Esta receta combina capas finas y crocantes con abundante dulce de leche y un merengue suave que equilibra la dulzura. Es ideal para ocasiones especiales, cumpleaños o celebraciones. Su armado requiere tiempo, pero el resultado es espectacular y vale la pena. Además, se puede preparar con anticipación para que las capas se integren mejor. Esta torta casera es sinónimo de tradición, sabor y una experiencia dulce única. Un clásico que siempre sorprende. ¡A disfrutar!.

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