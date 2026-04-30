Receta de torta Rogel: cómo preparar el postre argentino perfecto

Esta receta de torta Rogel es ideal para quienes buscan un postre clásico argentino, elegante y bien goloso. Con capas finas, mucho dulce de leche y merengue , logra una textura única y deliciosa. Es una delicia perfecta para celebraciones o para lucirse con algo casero. ¡Manos a la obra!.

Dulce de leche — 800 gramos

Para el merengue:

Claras — 6 unidades

Azúcar — 300 gramos

Paso a paso para crear una torta Rogel deliciosa

1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, las yemas, el agua y la sal hasta formar una masa.

2- Estirar muy fino y cortar discos.

3- Hornear los discos a 180 °C hasta que estén apenas dorados.

4- Dejar enfriar y armar la torta alternando capas con dulce de leche.

5- Para el merengue, batir las claras con el azúcar a baño maría hasta formar un merengue firme.

6- Cubrir la torta con el merengue.

7- Dejar reposar antes de servir la torta Rogel.

Sorprendé con esta receta de torta Rogel Sorprendé con esta receta de torta Rogel Shutterstock

De la cocina a la mesa

La torta Rogel es uno de los postres más emblemáticos de la repostería argentina. Esta receta combina capas finas y crocantes con abundante dulce de leche y un merengue suave que equilibra la dulzura. Es ideal para ocasiones especiales, cumpleaños o celebraciones. Su armado requiere tiempo, pero el resultado es espectacular y vale la pena. Además, se puede preparar con anticipación para que las capas se integren mejor. Esta torta casera es sinónimo de tradición, sabor y una experiencia dulce única. Un clásico que siempre sorprende. ¡A disfrutar!.