Receta de torta Rogel: cómo preparar el postre argentino perfecto
Receta de torta Rogel, un clásico argentino con capas crocantes, dulce de leche y merengue, ideal para celebraciones.
Esta receta de torta Rogel es ideal para quienes buscan un postre clásico argentino, elegante y bien goloso. Con capas finas, mucho dulce de leche y merengue, logra una textura única y deliciosa. Es una delicia perfecta para celebraciones o para lucirse con algo casero. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 10 porciones)
Para las capas:
- Harina de trigo — 400 gramos
- Manteca — 200 gramos
- Yemas — 6 unidades
- Agua — 50 mililitros
- Sal — 2 gramos
Para el relleno:
- Dulce de leche — 800 gramos
Para el merengue:
- Claras — 6 unidades
- Azúcar — 300 gramos
Paso a paso para crear una torta Rogel deliciosa
1- Mezclar la harina de trigo, la manteca, las yemas, el agua y la sal hasta formar una masa.
2- Estirar muy fino y cortar discos.
3- Hornear los discos a 180 °C hasta que estén apenas dorados.
4- Dejar enfriar y armar la torta alternando capas con dulce de leche.
5- Para el merengue, batir las claras con el azúcar a baño maría hasta formar un merengue firme.
6- Cubrir la torta con el merengue.
7- Dejar reposar antes de servir la torta Rogel.
De la cocina a la mesa
La torta Rogel es uno de los postres más emblemáticos de la repostería argentina. Esta receta combina capas finas y crocantes con abundante dulce de leche y un merengue suave que equilibra la dulzura. Es ideal para ocasiones especiales, cumpleaños o celebraciones. Su armado requiere tiempo, pero el resultado es espectacular y vale la pena. Además, se puede preparar con anticipación para que las capas se integren mejor. Esta torta casera es sinónimo de tradición, sabor y una experiencia dulce única. Un clásico que siempre sorprende. ¡A disfrutar!.