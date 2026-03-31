Receta para preparar una rica torta de chocolate: húmeda y con sabor intenso
Aprendé con esta receta paso paso cómo preparar de forma casera tu propia torta de chocolate y que salga exquisita.
La torta de chocolate es uno de esos clásicos de la pastelería que nunca falla, y mejor aún cuando se logra el equilibrio perfecto entre humedad y sabor. Esta receta es para quienes buscan una preparación rendidora y confiable, y que se adapte a todo tipo de ocasiones, desde una merienda hasta una torta más elaborada si se rellena o decora. Así que ya sabés, ¡manos a la obra!
Ingredientes
- 3 huevos
- 200 g de azúcar
- 120 ml de aceite
- 200 ml de leche
- 200 g de harina
- 50 g de cacao amargo
- 1 cucharada de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
Paso a paso de la receta
- Precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde enmantecado.
- Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
- Agregar el aceite, la leche y la vainilla.
- Mezclar los ingredientes secos: harina, cacao, polvo de hornear y sal.
- Incorporarlos a la mezcla líquida en dos partes.
- Integrar suavemente hasta lograr una preparación homogénea.
- Volcar en el molde.
- Hornear durante 35 minutos.
- Dejar enfriar antes de desmoldar. ¡Y listo!