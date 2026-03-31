Receta para preparar una rica torta de chocolate: húmeda y con sabor intenso

Aprendé con esta receta paso paso cómo preparar de forma casera tu propia torta de chocolate y que salga exquisita.

Prepará la torta de chocolate más rica.

La torta de chocolate es uno de esos clásicos de la pastelería que nunca falla, y mejor aún cuando se logra el equilibrio perfecto entre humedad y sabor. Esta receta es para quienes buscan una preparación rendidora y confiable, y que se adapte a todo tipo de ocasiones, desde una merienda hasta una torta más elaborada si se rellena o decora. Así que ya sabés, ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 200 g de azúcar
  • 120 ml de aceite
  • 200 ml de leche
  • 200 g de harina
  • 50 g de cacao amargo
  • 1 cucharada de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
Aunque no lo creas esta torta no lleva azúcar
Una receta fácil para un postre riquísimo.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 180 °C y preparar un molde enmantecado.
  2. Batir los huevos con el azúcar hasta integrar.
  3. Agregar el aceite, la leche y la vainilla.
  4. Mezclar los ingredientes secos: harina, cacao, polvo de hornear y sal.
  5. Incorporarlos a la mezcla líquida en dos partes.
  6. Integrar suavemente hasta lograr una preparación homogénea.
  7. Volcar en el molde.
  8. Hornear durante 35 minutos.
  9. Dejar enfriar antes de desmoldar. ¡Y listo!

