Receta rápida de salmón ahumado con limón ¡imperdible!
Disfrutá esta receta de salmón ahumado con limón, fresca, simple y elegante, ideal para una entrada rápida o una comida liviana y deliciosa.
Esta receta de salmón ahumado con limón es perfecta para quienes buscan un plato fresco, rápido y lleno de sabor. La combinación del salmón con el toque cítrico del limón realza su sabor natural. Ideal como entrada, para picadas o comidas livianas, es una opción simple y sofisticada.
Rinde: 2 porciones
Ingredientes
- 200 gramos de salmón ahumado.
- 1 limón (jugo).
- 30 mililitros de aceite de oliva.
- 2 gramos de sal.
- 1 gramo de pimienta.
- 5 gramos de eneldo (opcional).
Paso a paso para crear un salmón ahumado con limón delicioso
1- Colocá el salmón ahumado en un plato o fuente.
2- Exprimí el limón y distribuí el jugo sobre el salmón.
3- Agregá el aceite de oliva en forma de hilo.
4- Salpimentá a gusto con sal y pimienta.
5- Espolvoreá el eneldo para dar más aroma.
6- Dejá reposar unos minutos antes de servir.
7- Serví fresco, solo o acompañado con pan.
De la cocina a la mesa
Esta receta de salmón ahumado con limón es ideal para una comida liviana, elegante y sin complicaciones. Su frescura y simpleza la convierten en una opción perfecta para días calurosos o como entrada en una ocasión especial. El secreto está en usar un buen salmón ahumado y equilibrar el toque ácido del limón. Podés acompañarlo con tostadas, ensaladas o incluso sumar alcaparras. Es una receta rápida pero con presencia, ideal para sorprender sin pasar horas en la cocina. ¡Simple y delicioso!.