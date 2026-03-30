Receta rápida de salmón ahumado con limón ¡imperdible!

Esta receta de salmón ahumado con limón es perfecta para quienes buscan un plato fresco, rápido y lleno de sabor. La combinación del salmón con el toque cítrico del limón realza su sabor natural. Ideal como entrada , para picadas o comidas livianas, es una opción simple y sofisticada.

1- Colocá el salmón ahumado en un plato o fuente.

2- Exprimí el limón y distribuí el jugo sobre el salmón .

3- Agregá el aceite de oliva en forma de hilo.

4- Salpimentá a gusto con sal y pimienta.

5- Espolvoreá el eneldo para dar más aroma.

6- Dejá reposar unos minutos antes de servir.

7- Serví fresco, solo o acompañado con pan.

Receta fácil de salmón ahumado con limón Esta receta es muy popular en cocina gourmet. Cuerpomente

De la cocina a la mesa

Esta receta de salmón ahumado con limón es ideal para una comida liviana, elegante y sin complicaciones. Su frescura y simpleza la convierten en una opción perfecta para días calurosos o como entrada en una ocasión especial. El secreto está en usar un buen salmón ahumado y equilibrar el toque ácido del limón. Podés acompañarlo con tostadas, ensaladas o incluso sumar alcaparras. Es una receta rápida pero con presencia, ideal para sorprender sin pasar horas en la cocina. ¡Simple y delicioso!.