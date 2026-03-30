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Receta rápida de salmón ahumado con limón ¡imperdible!

Disfrutá esta receta de salmón ahumado con limón, fresca, simple y elegante, ideal para una entrada rápida o una comida liviana y deliciosa.

Candela Spann

Cómo preparar salmón ahumado fresco: receta paso a paso

Cómo preparar salmón ahumado fresco: receta paso a paso

Antena 3

Esta receta de salmón ahumado con limón es perfecta para quienes buscan un plato fresco, rápido y lleno de sabor. La combinación del salmón con el toque cítrico del limón realza su sabor natural. Ideal como entrada, para picadas o comidas livianas, es una opción simple y sofisticada.

Salmón con limón receta rápida y elegante
Muchas versiones de esta receta incluyen hierbas frescas.

Muchas versiones de esta receta incluyen hierbas frescas.

Rinde: 2 porciones

Ingredientes

  • 200 gramos de salmón ahumado.
  • 1 limón (jugo).
  • 30 mililitros de aceite de oliva.
  • 2 gramos de sal.
  • 1 gramo de pimienta.
  • 5 gramos de eneldo (opcional).

Paso a paso para crear un salmón ahumado con limón delicioso

1- Colocá el salmón ahumado en un plato o fuente.

2- Exprimí el limón y distribuí el jugo sobre el salmón.

3- Agregá el aceite de oliva en forma de hilo.

4- Salpimentá a gusto con sal y pimienta.

5- Espolvoreá el eneldo para dar más aroma.

6- Dejá reposar unos minutos antes de servir.

7- Serví fresco, solo o acompañado con pan.

Receta fácil de salmón ahumado con limón
Esta receta es muy popular en cocina gourmet.

Esta receta es muy popular en cocina gourmet.

De la cocina a la mesa

Esta receta de salmón ahumado con limón es ideal para una comida liviana, elegante y sin complicaciones. Su frescura y simpleza la convierten en una opción perfecta para días calurosos o como entrada en una ocasión especial. El secreto está en usar un buen salmón ahumado y equilibrar el toque ácido del limón. Podés acompañarlo con tostadas, ensaladas o incluso sumar alcaparras. Es una receta rápida pero con presencia, ideal para sorprender sin pasar horas en la cocina. ¡Simple y delicioso!.

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