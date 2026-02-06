Receta de ensalada de quinoa y cítricos: saludable y liviana para el verano
Ensalada saludable y completa con quinoa, palta y cítricos, con una receta fácil de preparar en pocos minutos.
Si tenés ganas de una buena ensalada saludable y fresca, esta receta es para vos. La quinoa da saciedad y proteína vegetal, mientras que los cítricos le suman jugosidad y un toque ácido que levanta todo el conjunto. Es una comida perfecta como plato principal liviano o como acompañamiento. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes (para 2 a 3 porciones)
- 150 g de quinoa
- 1 palta madura
- 1 naranja
- ½ pomelo rosado o amarillo
- 1 pepino chico
- ½ cebolla morada
- Jugo de ½ limón
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal a gusto
- Pimienta negra a gusto
- Hojas de menta o perejil fresco
- Opcional: semillas de girasol o de sésamo
Paso a paso de la receta
- La quinoa se lava bien bajo el chorro de agua fría hasta que deje de largar espuma.
- Se cocina en el doble de volumen de agua con una pizca de sal, hasta que esté tierna y el grano se abra. Se escurre si es necesario y se deja enfriar completamente.
- La naranja y el pomelo se pelan a vivo, retirando toda la parte blanca, y se cortan en cubos.
- El pepino se lava y se corta en rodajas finas o cubos pequeños.
- La cebolla morada se pica bien fina y, si se busca un sabor más suave, se puede enjuagar con agua fría.
- La palta se corta en cubos justo antes de armar la ensalada para que no se oxide.
- En un bowl grande se coloca la quinoa fría junto con las frutas cítricas, el pepino, la cebolla y la palta.
- Se condimenta con el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Se mezcla suavemente para no romper la palta.
- Se termina con hojas de menta o perejil picado y semillas por encima.
- Se sirve bien fresca. ¡Y listo!