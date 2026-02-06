Presenta:

Receta de ensalada de quinoa y cítricos: saludable y liviana para el verano

Ensalada saludable y completa con quinoa, palta y cítricos, con una receta fácil de preparar en pocos minutos.

Prepará esta rica ensalada de quinoa.

Si tenés ganas de una buena ensalada saludable y fresca, esta receta es para vos. La quinoa da saciedad y proteína vegetal, mientras que los cítricos le suman jugosidad y un toque ácido que levanta todo el conjunto. Es una comida perfecta como plato principal liviano o como acompañamiento. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes (para 2 a 3 porciones)

  • 150 g de quinoa
  • 1 palta madura
  • 1 naranja
  • ½ pomelo rosado o amarillo
  • 1 pepino chico
  • ½ cebolla morada
  • Jugo de ½ limón
  • 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Sal a gusto
  • Pimienta negra a gusto
  • Hojas de menta o perejil fresco
  • Opcional: semillas de girasol o de sésamo
ensalada de quinoa y citricos
Ensalada de quinoa y cítricos.

Paso a paso de la receta

  1. La quinoa se lava bien bajo el chorro de agua fría hasta que deje de largar espuma.
  2. Se cocina en el doble de volumen de agua con una pizca de sal, hasta que esté tierna y el grano se abra. Se escurre si es necesario y se deja enfriar completamente.
  3. La naranja y el pomelo se pelan a vivo, retirando toda la parte blanca, y se cortan en cubos.
  4. El pepino se lava y se corta en rodajas finas o cubos pequeños.
  5. La cebolla morada se pica bien fina y, si se busca un sabor más suave, se puede enjuagar con agua fría.
  6. La palta se corta en cubos justo antes de armar la ensalada para que no se oxide.
  7. En un bowl grande se coloca la quinoa fría junto con las frutas cítricas, el pepino, la cebolla y la palta.
  8. Se condimenta con el jugo de limón, el aceite de oliva, sal y pimienta. Se mezcla suavemente para no romper la palta.
  9. Se termina con hojas de menta o perejil picado y semillas por encima.
  10. Se sirve bien fresca. ¡Y listo!

