Verano natural: prepará esta receta de bebida de nuez fría suave y cremosa
Liviana y distinta, esta receta de bebida de nuez fría se disfruta mucho en verano, bien fría y lista en pocos pasos simples.
Refrescante, suave y bien natural, esta receta de bebida de nuez fría es ideal para el verano, cuando buscás algo liviano y sin lácteos. Se prepara fácil en casa, no lleva cocción y queda riquísima bien helada. Es perfecta para tomar sola, acompañar desayunos o usar en licuados frescos.
Rinde: aproximadamente 1 litro
Ingredientes para una bebida perfecta
1 taza de nueces peladas.
1 litro de agua fría.
1 pizca de sal (opcional).
Agua extra para el remojo.
Hielo, a gusto (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Colocá las nueces en un bowl y cubrilas con abundante agua. Dejalas en remojo entre 8 y 10 horas.
2. Pasado el tiempo, colá las nueces y descartá el agua del remojo.
3. Llevá las nueces hidratadas a la licuadora junto con 1 litro de agua fría.
4. Procesá durante 1 o 2 minutos, hasta lograr una mezcla bien blanca y homogénea.
5. Colá la preparación usando una bolsa para leches vegetales, una tela fina o un colador con gasa.
6. Presioná bien la pulpa para extraer todo el líquido.
7. Agregá una pizca de sal si querés realzar el sabor y mezclá.
8. Llevá la bebida de nuez a la heladera por al menos 1 hora antes de consumir.
9. Serví bien fría, sola o con hielo si hace mucho calor.
Las nueces fueron uno de los primeros frutos secos usados para bebidas vegetales en la cocina casera. En verano, esta receta resulta ideal bien helada y se conserva hasta 3 días en la heladera, siempre en un frasco cerrado; antes de usar, conviene agitarla porque puede separarse de forma natural. ¡Disfrutala!.