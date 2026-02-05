Presenta:

Tendencias

|

Receta

Verano natural: prepará esta receta de bebida de nuez fría suave y cremosa

Liviana y distinta, esta receta de bebida de nuez fría se disfruta mucho en verano, bien fría y lista en pocos pasos simples.

Candela Spann

Receta saludable: prepará esta bebida de nuez fría natural y viví el verano a pleno

Receta saludable: prepará esta bebida de nuez fría natural y viví el verano a pleno

Cocinatis

Refrescante, suave y bien natural, esta receta de bebida de nuez fría es ideal para el verano, cuando buscás algo liviano y sin lácteos. Se prepara fácil en casa, no lleva cocción y queda riquísima bien helada. Es perfecta para tomar sola, acompañar desayunos o usar en licuados frescos.

Refrescante y súper nutritiva
Muchas personas eligen esta receta en verano para hidratarse de forma natural.

Muchas personas eligen esta receta en verano para hidratarse de forma natural.

Rinde: aproximadamente 1 litro

Te Podría Interesar

Ingredientes para una bebida perfecta

  • 1 taza de nueces peladas.

  • 1 litro de agua fría.

  • 1 pizca de sal (opcional).

  • Agua extra para el remojo.

  • Hielo, a gusto (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Colocá las nueces en un bowl y cubrilas con abundante agua. Dejalas en remojo entre 8 y 10 horas.

2. Pasado el tiempo, colá las nueces y descartá el agua del remojo.

3. Llevá las nueces hidratadas a la licuadora junto con 1 litro de agua fría.

4. Procesá durante 1 o 2 minutos, hasta lograr una mezcla bien blanca y homogénea.

5. Colá la preparación usando una bolsa para leches vegetales, una tela fina o un colador con gasa.

6. Presioná bien la pulpa para extraer todo el líquido.

7. Agregá una pizca de sal si querés realzar el sabor y mezclá.

8. Llevá la bebida de nuez a la heladera por al menos 1 hora antes de consumir.

9. Serví bien fría, sola o con hielo si hace mucho calor.

Una forma deliciosa de preparar este fruto seco tan noble
El sabor suave hace que esta receta sea muy agradable durante el verano.

El sabor suave hace que esta receta sea muy agradable durante el verano.

Las nueces fueron uno de los primeros frutos secos usados para bebidas vegetales en la cocina casera. En verano, esta receta resulta ideal bien helada y se conserva hasta 3 días en la heladera, siempre en un frasco cerrado; antes de usar, conviene agitarla porque puede separarse de forma natural. ¡Disfrutala!.

Archivado en

Notas Relacionadas