Receta de croquetas de boniato y queso ideales para toda la familia
Prepara esta receta paso a paso de croquetas de boniato y queso, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una comida única.
Esta receta de croquetas de boniato y queso es ideal para quienes buscan una opción cremosa por dentro y dorada por fuera, con un sabor suave y reconfortante. El dulzor natural del boniato se combina perfectamente con el queso derretido, logrando un bocado irresistible para cualquier ocasión.
Ingredientes para unas croquetas perfectas
Rinde 4 porciones.
- Boniato (batata) cocido: 500 g.
- Queso cremoso o mozzarella rallado: 150 g.
- Queso rallado tipo parmesano: 50 g.
- Huevo: 1 unidad.
- Pan rallado: 150 g.
- Harina de trigo: 3 cucharadas.
- Sal: a gusto.
- Pimienta: a gusto.
- Nuez moscada: una pizca.
- Aceite para freír: cantidad necesaria.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Pelar el boniato cocido y pisarlo hasta obtener un puré liso.
2- Agregar el huevo, la harina, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien.
3- Incorporar el queso cremoso o mozzarella y unir hasta lograr una masa moldeable.
4- Llevar la mezcla a la heladera durante 20 minutos para que tome consistencia.
5- Formar las croquetas con las manos y pasarlas por pan rallado.
6- Calentar abundante aceite en una sartén profunda.
7- Freír las croquetas hasta que estén doradas de manera pareja.
8- Retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servir.
De la cocina a la mesa
Las croquetas de boniato y queso son una alternativa deliciosa a las versiones tradicionales, aportando un sabor ligeramente dulce y una textura muy cremosa. Esta receta es perfecta como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal si se combina con una ensalada fresca. Además, permite múltiples variantes, ya que se puede usar el queso preferido o incluso hornearlas para una versión más liviana. Son fáciles de preparar y resultan ideales para aprovechar boniatos cocidos que hayan quedado de otras comidas. Servidas calientes, con el queso fundido, se convierten en un verdadero placer casero. ¡A disfrutar!