Receta de croquetas de boniato y queso ideales para toda la familia

Esta receta de croquetas de boniato y queso es ideal para quienes buscan una opción cremosa por dentro y dorada por fuera, con un sabor suave y reconfortante. El dulzor natural del boniato se combina perfectamente con el queso derretido, logrando un bocado irresistible para cualquier ocasión .

Esta receta de croquetas de boniato aprovecha el dulzor natural del tubérculo sin necesidad de azúcar.

1- Pelar el boniato cocido y pisarlo hasta obtener un puré liso.

2- Agregar el huevo , la harina, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada. Mezclar bien.

3- Incorporar el queso cremoso o mozzarella y unir hasta lograr una masa moldeable.

4- Llevar la mezcla a la heladera durante 20 minutos para que tome consistencia.

5- Formar las croquetas con las manos y pasarlas por pan rallado.

6- Calentar abundante aceite en una sartén profunda.

7- Freír las croquetas hasta que estén doradas de manera pareja.

8- Retirar y escurrir sobre papel absorbente antes de servir.

La receta admite cocción al horno o en freidora de aire para una versión más liviana.

De la cocina a la mesa

Las croquetas de boniato y queso son una alternativa deliciosa a las versiones tradicionales, aportando un sabor ligeramente dulce y una textura muy cremosa. Esta receta es perfecta como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal si se combina con una ensalada fresca. Además, permite múltiples variantes, ya que se puede usar el queso preferido o incluso hornearlas para una versión más liviana. Son fáciles de preparar y resultan ideales para aprovechar boniatos cocidos que hayan quedado de otras comidas. Servidas calientes, con el queso fundido, se convierten en un verdadero placer casero. ¡A disfrutar!