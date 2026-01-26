Receta clásica de croquetas de bacalao: crujientes y cremosas
Prepara esta receta paso a paso de croquetas de bacalao, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de croquetas de bacalao es un clásico de la cocina tradicional, apreciado por su textura cremosa y su sabor delicado. Perfectas como entrada o plato principal, estas croquetas combinan bacalao desmenuzado con una bechamel suave, logrando un bocado crujiente por fuera y tierno por dentro.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unas croquetas perfectas
Rinde 4 porciones.
- Bacalao desalado: 300 g.
- Leche entera: 500 ml.
- Manteca: 60 g.
- Harina de trigo: 60 g.
- Cebolla: ½ unidad.
- Ajo: 1 diente.
- Perejil fresco picado: 2 cucharadas.
- Sal: A gusto.
- Pimienta: A gusto.
- Nuez moscada: Una pizca.
- Huevos: 2 unidades.
- Pan rallado: Cantidad necesaria.
- Aceite para freír: Cantidad necesaria.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Hervir el bacalao durante 5 minutos, escurrir y desmenuzar.
2- Picar finamente la cebolla y el ajo.
3- Derretir la manteca en una sartén y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
4- Agregar la harina y cocinar un minuto, mezclando.
5- Incorporar la leche de a poco, revolviendo constantemente, hasta obtener una bechamel espesa.
6- Añadir el bacalao, el perejil, la nuez moscada, sal y pimienta.
7- Cocinar unos minutos más y retirar del fuego.
8- Dejar enfriar la mezcla.
9- Formar las croquetas, pasarlas por huevo batido y pan rallado.
10- Freír en aceite caliente hasta que estén doradas.
11- Escurrir sobre papel absorbente y servir.
De la cocina a la mesa
Las croquetas de bacalao son una receta que destaca por su sabor suave y su textura cremosa en el interior. Son ideales para aprovechar restos de pescado y transformarlos en un plato elegante y sabroso. Esta preparación es perfecta para servir como aperitivo, entrada o acompañamiento, y se adapta a distintas ocasiones. Además, se pueden preparar con anticipación y congelar, lo que las vuelve muy prácticas. Siguiendo estos pasos y cuidando la consistencia de la bechamel, esta receta garantiza croquetas doradas, bien armadas y con un relleno lleno de sabor que siempre resulta irresistible. ¡A disfrutar!