Receta clásica de croquetas de bacalao: crujientes y cremosas

Esta receta de croquetas de bacalao es un clásico de la cocina tradicional, apreciado por su textura cremosa y su sabor delicado. Perfectas como entrada o plato principal, estas croquetas combinan bacalao desmenuzado con una bechamel suave, logrando un bocado crujiente por fuera y tierno por dentro.

La bechamel es la base fundamental de la receta de croquetas.

La bechamel es la base fundamental de la receta de croquetas.

1- Hervir el bacalao durante 5 minutos, escurrir y desmenuzar.

2- Picar finamente la cebolla y el ajo.

3- Derretir la manteca en una sartén y rehogar la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

4- Agregar la harina y cocinar un minuto, mezclando.

5- Incorporar la leche de a poco, revolviendo constantemente, hasta obtener una bechamel espesa.

6- Añadir el bacalao, el perejil, la nuez moscada, sal y pimienta.

7- Cocinar unos minutos más y retirar del fuego.

8- Dejar enfriar la mezcla.

9- Formar las croquetas, pasarlas por huevo batido y pan rallado.

10- Freír en aceite caliente hasta que estén doradas.

11- Escurrir sobre papel absorbente y servir.

Esta receta es muy popular en épocas de Cuaresma. Esta receta es muy popular en épocas de Cuaresma. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las croquetas de bacalao son una receta que destaca por su sabor suave y su textura cremosa en el interior. Son ideales para aprovechar restos de pescado y transformarlos en un plato elegante y sabroso. Esta preparación es perfecta para servir como aperitivo, entrada o acompañamiento, y se adapta a distintas ocasiones. Además, se pueden preparar con anticipación y congelar, lo que las vuelve muy prácticas. Siguiendo estos pasos y cuidando la consistencia de la bechamel, esta receta garantiza croquetas doradas, bien armadas y con un relleno lleno de sabor que siempre resulta irresistible. ¡A disfrutar!