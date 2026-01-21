Cómo hacer croquetas de jamón perfectas con esta receta fácil
Prepara esta receta paso a paso de croquetas de jamón, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de croquetas de jamón es un clásico de la cocina casera, apreciado por su textura cremosa por dentro y crujiente por fuera. Perfecta para aprovechar restos de jamón, es ideal como aperitivo, tapa o plato principal acompañado de una ensalada fresca y ligera.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unas croquetas perfectas
Rinde: 6 porciones (aproximadamente 24 croquetas).
- Jamón serrano o cocido picado: 150 g.
- Leche entera: 500 ml.
- Harina de trigo: 60 g.
- Mantequilla: 60 g.
- Cebolla pequeña: ½ pieza.
- Nuez moscada: una pizca.
- Sal: al gusto.
- Pimienta blanca: al gusto.
- Huevo: 2 unidades.
- Pan rallado: 150 g.
- Aceite vegetal: suficiente para freír.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Pica finamente la cebolla y sofríela en la mantequilla hasta que esté transparente.
2- Añade el jamón picado y cocina un par de minutos.
3- Incorpora la harina y cocina removiendo para formar un roux.
4- Agrega la leche poco a poco sin dejar de mover hasta obtener una bechamel espesa.
5- Sazona con sal, pimienta y nuez moscada.
6- Vierte la masa en un recipiente y deja enfriar completamente.
7- Forma las croquetas, pásalas por huevo batido y pan rallado.
8- Fríe en aceite caliente hasta que estén doradas.
9- Escurre sobre papel absorbente y sirve.
De la cocina a la mesa
Las croquetas de jamón son una preparación versátil y muy apreciada en la gastronomía española. Esta receta permite lograr un equilibrio perfecto entre cremosidad interior y una capa exterior crujiente y dorada. Son ideales para servir como tapa, entrada o incluso como plato principal acompañadas de ensalada, papas o salsas suaves. Además, pueden prepararse con antelación y congelarse, lo que las convierte en una opción práctica para cualquier ocasión. Cocinar croquetas en casa no solo garantiza mejor sabor, sino también la posibilidad de ajustar ingredientes y disfrutar de un clásico que nunca pasa de moda. ¡A disfrutar!