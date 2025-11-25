Receta de judías blancas con chorizo: plato tradicional español lleno de sabor y tradición

Esta receta de judías blancas con chorizo representa la esencia de la cocina tradicional, combinando legumbres suaves con el sabor intenso del embutido. Elaborar esta receta en casa es sencillo y reconfortante, ideal para compartir en familia y disfrutar de un plato nutritivo, aromático y lleno de historia gastronómica española.

Esta receta de judías blancas con chorizo se popularizó en zonas rurales porque aportaba energía duradera gracias a la combinación de legumbres y embutidos.

1- Remoja las judías blancas en agua durante al menos 10 horas o toda la noche.

2- Escúrrelas y colócalas en una olla con agua limpia y la hoja de laurel.

3- Cocina a fuego medio durante 40 minutos, retirando la espuma si aparece.

4- En una sartén, sofríe la cebolla, el ajo y el pimiento finamente picados con aceite de oliva.

5- Añade el tomate rallado y cocina hasta obtener un sofrito espeso.

6- Incorpora el pimentón dulce y mezcla con cuidado.

7- Agrega el sofrito a la olla junto con la zanahoria en rodajas y el chorizo troceado.

8- Cocina a fuego lento durante 40 minutos más, removiendo ocasionalmente.

9- Ajusta la sal y la pimienta al gusto.

10- Sirve caliente y decora con perejil si lo deseas.

Cada hogar adapta la receta según su región, usando distintas especias o tipos de chorizo para lograr matices únicos.

De la cocina a la mesa

Esta receta de judías blancas con chorizo es un ejemplo perfecto de cómo la cocina tradicional puede ofrecer un plato sencillo pero profundamente sabroso. La combinación de las judías tiernas con el chorizo especiado crea una armonía de sabores reconfortante y nutritiva. Preparar esta receta permite disfrutar de una comida completa, ideal para días frescos o reuniones familiares. Además, su versatilidad admite pequeñas variaciones según gustos personales, manteniendo siempre su esencia casera. Servida caliente, esta receta invita a compartir momentos cálidos alrededor de la mesa, celebrando la riqueza de los ingredientes y la tradición culinaria. ¡A disfrutar!