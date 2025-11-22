Presenta:

Tendencias

|

Receta

Receta de chorizos a la sidra: el sabor asturiano más jugoso e irresistible

Prepara esta receta paso a paso de chorizos a la sidra, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.

Candela Spann

En muchas sidrerías de Asturias, esta receta se sirve como tapa imprescindible y suele acompañarse con pan rústico para aprovechar la salsa izada que queda tras la cocción.

En muchas sidrerías de Asturias, esta receta se sirve como tapa imprescindible y suele acompañarse con pan rústico para aprovechar la salsa izada que queda tras la cocción.

Shutterstock

Esta receta de chorizos a la sidra es una preparación clásica del norte de España que combina tradición, sencillez y un sabor profundo irresistible. La receta destaca por el contraste entre la intensidad del chorizo y la acidez aromática de la sidra, logrando un plato reconfortante ideal para compartir en reuniones familiares, tapas informales o celebraciones especiales con sabores auténticos.

Te Podría Interesar

La receta de chorizos a la sidra nació como una forma práctica de ablandar el chorizo con el ácido natural de la bebida, logrando una textura más jugosa y un sabor equilibrado que realza sus especias tradicionales.
La receta de chorizos a la sidra naci&oacute; como una forma pr&aacute;ctica de ablandar el chorizo con el &aacute;cido natural de la bebida, logrando una textura m&aacute;s jugosa y un sabor equilibrado que realza sus especias tradicionales.

La receta de chorizos a la sidra nació como una forma práctica de ablandar el chorizo con el ácido natural de la bebida, logrando una textura más jugosa y un sabor equilibrado que realza sus especias tradicionales.

Ingredientes para unos chorizos a la sidra perfectos

Rinde: 4 porciones.

  • 8 chorizos frescos.
  • 500 ml de sidra natural.
  • 1 hoja de laurel.
  • 1 diente de ajo.
  • 1 cucharada de aceite de oliva.
  • Pimienta negra al gusto.
  • Perejil fresco picado al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Pincha ligeramente los chorizos con un palillo para evitar que revienten durante la cocción.

2- En una sartén amplia, calienta el aceite de oliva a fuego medio.

3- Añade los chorizos y dóralos por todos sus lados durante unos minutos.

4- Incorpora el diente de ajo entero y la hoja de laurel.

5- Vierte la sidra hasta cubrir parcialmente los chorizos.

6- Cocina a fuego medio-bajo durante 20 a 25 minutos, permitiendo que la sidra se reduzca y forme una salsa ligera.

7- Gira los chorizos ocasionalmente para una cocción uniforme.

8- Retira el ajo y el laurel antes de servir.

9- Espolvorea pimienta negra y perejil fresco al gusto.

10- Sirve caliente acompañado de pan crujiente.

Una curiosidad de esta receta es que cuanto más artesanal sea la sidra utilizada, más complejo y profundo será el sabor final del plato, aportando matices ligeramente afrutados y suaves.
Una curiosidad de esta receta es que cuanto m&aacute;s artesanal sea la sidra utilizada, m&aacute;s complejo y profundo ser&aacute; el sabor final del plato, aportando matices ligeramente afrutados y suaves.

Una curiosidad de esta receta es que cuanto más artesanal sea la sidra utilizada, más complejo y profundo será el sabor final del plato, aportando matices ligeramente afrutados y suaves.

De la cocina a la mesa

Esta receta de chorizos a la sidra representa a la perfección la esencia de la cocina tradicional española, donde pocos ingredientes bien seleccionados logran un resultado extraordinario. El aroma que desprende durante la cocción transforma cualquier cocina en un espacio acogedor lleno de sabor. Además, su preparación sencilla la convierte en una opción ideal tanto para principiantes como para amantes de la gastronomía. Disfrutar esta receta es experimentar una combinación equilibrada entre lo salado, lo jugoso y el toque afrutado de la sidra, creando un plato memorable que invita a repetir y compartir con quienes más aprecias. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas