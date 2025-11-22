Enchiladas rojas: receta tradicional mexicana fácil, picante y llena de sabor auténtico
Prepara esta receta paso a paso de enchiladas rojas, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de enchiladas rojas es un clásico imperdible de la cocina mexicana, reconocida por su sabor intenso y su irresistible salsa de chile seco. La receta combina tortillas suaves, relleno jugoso y una salsa especiada que envuelve cada bocado con tradición, color y un aroma que despierta el apetito en cualquier ocasión especial.
Ingredientes para unas enchiladas rojas perfectas
Rinde 4 porciones.
- 12 tortillas de maíz.
- 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas.
- 4 chiles guajillo.
- 2 chiles ancho.
- 2 tomates.
- 1/4 de cebolla.
- 1 diente de ajo.
- 200 ml de caldo de pollo.
- Aceite vegetal.
- Sal.
- Pimienta.
- Crema al gusto.
- Queso fresco desmoronado.
- Lechuga fileteada.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Hidrata los chiles guajillo y ancho en agua caliente durante 10 minutos.
2- Licúa los chiles con los tomates, ajo, cebolla y caldo hasta obtener una bhomogénea.
3- Cuela la salsa y sofríela en una sartén con un poco de aceite; salpimienta al gusto.
4- Pasa ligeramente las tortillas por aceite caliente para suavizarlas.
5- Rellena cada tortilla con pollo desmenuzado y enróllalas.
6- Coloca las enchiladas en un plato y báñalas con la salsa roja caliente.
7- Decora con crema, queso fresco y lechuga fileteada antes de servir.
De la cocina a la mesa
Las enchiladas rojas son una receta emblemática que representa la riqueza gastronómica de México, destacando por su equilibrio entre el picante suave y el sabor profundo de los chiles secos. Su preparación permite adaptar el relleno según el gusto personal, usando pollo, carne o incluso queso. Esta receta es ideal para comidas familiares, celebraciones o simplemente para disfrutar de un plato tradicional lleno de carácter. Cada bocado ofrece una combinación perfecta de textura y sazón que reconforta y satisface. Elaborar enchiladas rojas en casa es una excelente manera de conectar con la cultura mexicana y disfrutar una experiencia culinaria auténtica, sabrosa y siempre memorable. ¡A disfrutar!