Receta de salmorejo cordobés tradicional: sabor andaluz en tu mesa
Prepara esta receta paso a paso de salmorejo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida española.
Esta receta tradicional española te enseña a preparar un delicioso salmorejo cordobés, una crema fría típica de Andalucía. Con tomates maduros, pan y aceite de oliva, es una opción fresca, nutritiva y perfecta para los días calurosos. Su textura suave y sabor intenso hacen de esta receta un clásico irresistible.
Ingredientes para un salmorejo perfecto
Rinde 4 porciones:
- 1 kg de tomates maduros.
- 150 g de pan duro (del día anterior).
- 1 diente de ajo pequeño.
- 100 ml de aceite de oliva virgen extra.
- 1 cucharada de vinagre (opcional).
- Sal al gusto.
Para decorar:
- Jamón serrano picado.
- Huevo duro picado.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lava y corta los tomates en trozos grandes.
- Colócalos en la licuadora o procesador de alimentos junto con el ajo y tritura hasta obtener una mezcla homogénea.
- Agrega el pan troceado y deja reposar unos minutos para que se ablande con el jugo del tomate.
- Añade el aceite de oliva poco a poco mientras licúas para emulsionar la mezcla y lograr una textura cremosa.
- Ajusta la sal y, si deseas, agrega una cucharada de vinagre para un toque más ácido.
- Refrigera durante al menos una hora antes de servir.
- Sirve frío, decorado con jamón serrano y huevo duro picado por encima.
De la cocina a la mesa
El salmorejo cordobés es una joya de la gastronomía andaluza que destaca por su sencillez y sabor auténtico. Su textura cremosa y su frescura lo convierten en un plato ideal para el verano o como entrante en cualquier comida. Esta receta demuestra cómo con pocos ingredientes se pueden obtener resultados deliciosos y nutritivos. Además, su base de tomate y aceite de oliva aporta vitaminas, antioxidantes y grasas saludables. ¡A disfrutar!