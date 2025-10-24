Receta de salmorejo cordobés tradicional: sabor andaluz en tu mesa

Esta receta tradicional española te enseña a preparar un delicioso salmorejo cordobés, una crema fría típica de Andalucía. Con tomates maduros, pan y aceite de oliva, es una opción fresca, nutritiva y perfecta para los días calurosos. Su textura suave y sabor intenso hacen de esta receta un clásico irresistible.

La receta del salmorejo cordobés tiene raíces antiguas que se remontan a la época romana, cuando se preparaban mezclas similares con pan, aceite y vinagre.

Jamón serrano picado.

Huevo duro picado.

Paso a paso ¡muy fácil!

Lava y corta los tomates en trozos grandes. Colócalos en la licuadora o procesador de alimentos junto con el ajo y tritura hasta obtener una mezcla homogénea. Agrega el pan troceado y deja reposar unos minutos para que se ablande con el jugo del tomate. Añade el aceite de oliva poco a poco mientras licúas para emulsionar la mezcla y lograr una textura cremosa. Ajusta la sal y, si deseas, agrega una cucharada de vinagre para un toque más ácido. Refrigera durante al menos una hora antes de servir. Sirve frío, decorado con jamón serrano y huevo duro picado por encima.

Esta receta representa a la perfección la gastronomía cordobesa y suele servirse como entrada fría en los meses calurosos de Andalucía.

De la cocina a la mesa

El salmorejo cordobés es una joya de la gastronomía andaluza que destaca por su sencillez y sabor auténtico. Su textura cremosa y su frescura lo convierten en un plato ideal para el verano o como entrante en cualquier comida. Esta receta demuestra cómo con pocos ingredientes se pueden obtener resultados deliciosos y nutritivos. Además, su base de tomate y aceite de oliva aporta vitaminas, antioxidantes y grasas saludables. ¡A disfrutar!