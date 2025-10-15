Tinga de pollo mexicana: la receta casera más fácil y deliciosa

La receta de tinga de pollo es un clásico de la gastronomía mexicana que combina sabores ahumados, picantes y dulces en un solo plato. Perfecta para tacos , tostadas o empanadas , esta preparación es sencilla y económica, ideal para disfrutar en familia o con amigos en cualquier ocasión.

La palabra tinga no tiene un significado exacto; se cree que proviene del náhuatl o de un término coloquial para “mezcla o guiso”. ¡Disfruta de la receta!

Aunque la receta más conocida es la de pollo, también existen versiones con carne de res, cerdo o atún.

De la cocina a la mesa

La tinga de pollo es una receta versátil que destaca por su sabor intenso y su facilidad de preparación. Puede servirse como plato principal o como relleno de antojitos mexicanos. Su mezcla de chipotle y tomate le da un toque ahumado y picante irresistible, convirtiéndola en una opción ideal para quienes buscan disfrutar de la auténtica cocina mexicana sin complicaciones. ¡A disfrutar!