México

Receta

Tinga de pollo mexicana: la receta casera más fácil y deliciosa

Prepara esta receta paso a paso de tinga de pollo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.

La tinga nació en el estado de Puebla, aunque hoy es popular en todo México. ¡Prueba hacer esta bella receta!

La receta de tinga de pollo es un clásico de la gastronomía mexicana que combina sabores ahumados, picantes y dulces en un solo plato. Perfecta para tacos, tostadas o empanadas, esta preparación es sencilla y económica, ideal para disfrutar en familia o con amigos en cualquier ocasión.

Nombre curioso La palabra tinga no tiene un significado exacto; se cree que proviene del náhuatl o de un término coloquial para “mezcla o guiso”.
La palabra tinga no tiene un significado exacto; se cree que proviene del náhuatl o de un término coloquial para “mezcla o guiso”. ¡Disfruta de la receta!

Ingredientes para unas tingas de pollo perfectas

Rinde: 4 porciones

  • 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
  • 3 tomates rojos medianos
  • 2 chiles chipotles en adobo
  • 1 cebolla blanca grande
  • 2 dientes de ajo
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • ½ taza de caldo de pollo
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Tostadas o tortillas para acompañar

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Hierve los tomates hasta que la piel se ablande.
  2. Licúa los tomates con los chiles chipotles, los ajos y el caldo de pollo.
  3. Corta la cebolla en tiras finas y sofríela en una sartén con aceite hasta que se vuelva transparente.
  4. Añade el pollo desmenuzado y mezcla bien.
  5. Vierte la salsa licuada sobre el pollo y cocina a fuego medio durante 10 minutos.
  6. Ajusta la sal y pimienta al gusto.
  7. Sirve caliente sobre tostadas o en tacos.

Versión adaptada Aunque la más conocida es la de pollo, también existen versiones con carne de res, cerdo o atún.
Aunque la receta más conocida es la de pollo, también existen versiones con carne de res, cerdo o atún.

De la cocina a la mesa

La tinga de pollo es una receta versátil que destaca por su sabor intenso y su facilidad de preparación. Puede servirse como plato principal o como relleno de antojitos mexicanos. Su mezcla de chipotle y tomate le da un toque ahumado y picante irresistible, convirtiéndola en una opción ideal para quienes buscan disfrutar de la auténtica cocina mexicana sin complicaciones. ¡A disfrutar!

