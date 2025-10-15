Tinga de pollo mexicana: la receta casera más fácil y deliciosa
Prepara esta receta paso a paso de tinga de pollo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
La receta de tinga de pollo es un clásico de la gastronomía mexicana que combina sabores ahumados, picantes y dulces en un solo plato. Perfecta para tacos, tostadas o empanadas, esta preparación es sencilla y económica, ideal para disfrutar en familia o con amigos en cualquier ocasión.
Ingredientes para unas tingas de pollo perfectas
Rinde: 4 porciones
- 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
- 3 tomates rojos medianos
- 2 chiles chipotles en adobo
- 1 cebolla blanca grande
- 2 dientes de ajo
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- ½ taza de caldo de pollo
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Tostadas o tortillas para acompañar
Paso a paso ¡muy fácil!
- Hierve los tomates hasta que la piel se ablande.
- Licúa los tomates con los chiles chipotles, los ajos y el caldo de pollo.
- Corta la cebolla en tiras finas y sofríela en una sartén con aceite hasta que se vuelva transparente.
- Añade el pollo desmenuzado y mezcla bien.
- Vierte la salsa licuada sobre el pollo y cocina a fuego medio durante 10 minutos.
- Ajusta la sal y pimienta al gusto.
- Sirve caliente sobre tostadas o en tacos.
De la cocina a la mesa
La tinga de pollo es una receta versátil que destaca por su sabor intenso y su facilidad de preparación. Puede servirse como plato principal o como relleno de antojitos mexicanos. Su mezcla de chipotle y tomate le da un toque ahumado y picante irresistible, convirtiéndola en una opción ideal para quienes buscan disfrutar de la auténtica cocina mexicana sin complicaciones. ¡A disfrutar!