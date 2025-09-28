Aprende a preparar esta deliciosa receta de albóndigas de pollo tiernas y doradas en minutos
Descubre cómo preparar albóndigas de pollo caseras, jugosas y llenas de sabor, con esta receta fácil y perfecta para cualquier comida.
La receta de albóndigas de pollo es ideal para comidas caseras llenas de sabor y nutrientes. Tiernas por dentro y doradas por fuera, estas albóndigas se pueden acompañar con salsas, pastas o ensaladas. Con ingredientes simples y pasos fáciles, lograrás un plato delicioso que conquistará a toda la familia.
Las albóndigas de pollo son un clásico de la cocina casera, apreciadas por su versatilidad y sabor. Son una opción más ligera que las albóndigas de carne de res o cerdo, pero igual de sabrosa, gracias a la combinación de pollo molido con hierbas, especias y pan rallado que ayuda a mantenerlas jugosas. Prepararlas en casa permite controlar los ingredientes, evitando conservantes o excesos de sal, y adaptando la preparación a los gustos personales.
Estas albóndigas pueden servirse de muchas formas: con salsa de tomate para acompañar pasta, al horno para un plato más ligero, o incluso solas como aperitivo. La textura tierna y suave se logra mediante un amasado cuidadoso y un tiempo adecuado de cocción, lo que garantiza que no queden secas. Además, se prestan para innovaciones, agregando queso rallado, verduras finamente picadas o especias adicionales según prefieras.
Al preparar albóndigas de pollo caseras, también puedes controlar el tamaño, adaptándolo a porciones individuales o familiares. Son perfectas para comidas rápidas, almuerzos escolares o cenas nutritivas, combinando practicidad con sabor en cada bocado.
Ingredientes
Pollo molido 500 g, pan rallado 100 g, huevo 1, ajo picado 2 dientes, cebolla pequeña rallada 1, perejil fresco picado 2 cucharadas, sal 1 cucharadita, pimienta negra ½ cucharadita, aceite de oliva 2 cucharadas, leche 50 ml, queso rallado opcional 50 g, salsa de tomate 300 ml (opcional para servir).
Paso a paso para preparar albóndigas de pollo
- En un bol grande, combina el pollo molido con ajo, cebolla rallada y perejil picado.
- En un recipiente pequeño, mezcla el pan rallado con la leche hasta que se forme una pasta suave. Esto ayuda a mantener las albóndigas jugosas.
- Añade el pan rallado hidratado al bol con el pollo, junto con el huevo, sal, pimienta y queso rallado si lo deseas. Mezcla con las manos o una cuchara hasta obtener una mezcla homogénea.
- Toma porciones de masa y forma bolitas uniformes de aproximadamente 3-4 cm de diámetro. Esto asegura una cocción pareja.
- Calienta el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio. Dora las albóndigas por todos lados durante 5-7 minutos, asegurando un color dorado uniforme.
- Si deseas, agrega la salsa de tomate a la sartén y cocina las albóndigas a fuego lento durante 10-15 minutos para que absorban sabor y queden completamente cocidas.
De la cocina a tu mesa
Retira del fuego y sirve calientes. Puedes acompañarlas con pasta, arroz, ensalada o pan fresco.
La receta de albóndigas de pollo es una opción práctica, nutritiva y versátil para cualquier comida. Su preparación casera permite ajustar los ingredientes a tu gusto, logrando albóndigas tiernas, jugosas y llenas de sabor, sin necesidad de conservantes ni aditivos. Al combinar pollo molido con hierbas frescas, pan rallado hidratado y huevo, se obtiene una textura perfecta que mantiene la jugosidad durante la cocción.
Estas albóndigas se adaptan a múltiples presentaciones: al horno para una versión más ligera, con salsa de tomate para pasta o solas como aperitivo. Además, permiten creatividad al incorporar queso, verduras o especias adicionales, haciendo cada plato único. Son fáciles de preparar y perfectas para familias, comidas rápidas o reuniones con amigos. Con esta prepararción de albóndigas de pollo, tendrás siempre una opción deliciosa, saludable y casera que se convertirá en un favorito en tu cocina, lista para sorprender en cada comida. ¡Y a disfrutar!.