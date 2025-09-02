Receta de alas de pollo a la barbacoa fáciles y jugosas ¡listas en pocos pasos!.

El atractivo de esta receta de alas de pollo a la barbacoa está en la combinación de jugosidad y una salsa casera que equilibra lo dulce , lo ahumado y lo picante. Con pocos ingredientes y pasos simples, se convierte en una opción perfecta para compartir en reuniones o disfrutar en casa.

Las alas de pollo a la barbacoa se han convertido en un clásico internacional que se disfruta tanto en reuniones informales como en mesas más elaboradas. Su fama se debe a su versatilidad: se pueden hornear, freír o incluso preparar en la parrilla, siempre con resultados irresistibles. La clave está en el marinado y en la salsa que las recubre , que les da un sabor profundo y un acabado caramelizado que conquista a todos.

Otra ventaja es que las alas son una de las partes más económicas del pollo , lo que las convierte en una opción accesible sin renunciar al sabor. Además, se adaptan muy bien a diferentes estilos de cocina: puedes prepararlas con una salsa barbacoa tradicional, con toques picantes o incluso con un estilo más asiático incorporando soja y jengibre . Esta preparación se centra en una versión clásica, con una salsa barbacoa casera que equilibra dulzor y acidez, ideal para todos los paladares.

Si buscas un plato que combine sencillez, sabor y el placer de comer con las manos, las alas de pollo a la barbacoa son la elección perfecta. Lo mejor es que puedes hacerlas al horno sin perder jugosidad, logrando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, con un brillo irresistible gracias a la salsa que se carameliza mientras se cocinan.

En la receta de alas de pollo a la barbacoa, el marinado prolongado intensifica el sabor.

Ingredientes

Alas de pollo 1 kilo, sal al gusto, pimienta negra molida al gusto, ajo en polvo 1 cucharadita, paprika dulce 1 cucharadita, aceite de oliva 2 cucharadas, ketchup ½ taza, miel 2 cucharadas, vinagre de manzana 2 cucharadas, salsa de soja 1 cucharada, salsa Worcestershire 1 cucharada, mostaza 1 cucharadita, azúcar moreno 1 cucharada, ají molido o salsa picante opcional.

Paso a paso para que prepares a hacer alas de pollo a la barbacoa

Lava bien las alas y sécalas con papel de cocina. Si prefieres, corta la punta y separa el ala de pollo en dos partes (drumette y wingette) para que sean más fáciles de comer. Coloca las alas en un bol grande y añade sal, pimienta, ajo en polvo, paprika y un poco de aceite de oliva. Mezcla bien para que cada pieza quede cubierta de manera uniforme. En una cacerola pequeña mezcla el ketchup, miel, vinagre de manzana, salsa de soja, salsa Worcestershire, mostaza y azúcar moreno. Cocina a fuego medio durante unos 10 minutos, removiendo constantemente hasta que la salsa espese ligeramente. Si deseas un toque picante, añade ají molido o unas gotas de salsa picante. Reserva un poco de la salsa para servir al final y usa el resto para marinar las alas. Mézclalas bien y deja reposar al menos 30 minutos en la nevera. Si tienes tiempo, déjalas marinar 2 horas para intensificar el sabor. Precalienta el horno a 200 °C. Coloca las alas en una bandeja con papel para hornear, distribuyéndolas en una sola capa. Hornéalas durante 35 a 40 minutos, dándoles la vuelta a la mitad del tiempo para que se cocinen de manera pareja. A los últimos 5 minutos de cocción, pincela las alas con más salsa barbacoa para que queden brillantes y caramelizadas. Si prefieres un acabado más crujiente, activa el modo grill del horno durante 2 a 3 minutos.

Listas para disfrutarlas en familia. La receta de alas de pollo a la barbacoa es económica y perfecta para grupos grandes. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Retira del horno y coloca las alas en una fuente. Acompaña con el resto de la salsa barbacoa, ensalada fresca o bastones de apio y zanahoria para equilibrar el plato.

Las alas de pollo a la barbacoa son una receta que nunca falla cuando se busca un plato lleno de sabor y perfecto para compartir. Su preparación no requiere técnicas complejas, solo paciencia para marinar bien y hornear hasta lograr esa textura jugosa y caramelizada que tanto gusta. Además, son increíblemente versátiles: puedes adaptarlas a tus preferencias de sabor, haciéndolas más dulces, más ahumadas o incluso más picantes según la ocasión.

Lo más interesante es que este plato reúne lo mejor de la cocina casera: ingredientes accesibles, pasos simples y un resultado que compite con cualquier versión de restaurante. Servidas como aperitivo, plato principal o en una reunión informal, estas alas se convierten en protagonistas indiscutibles. Una vez que las prepares, se volverán parte de tu repertorio culinario, porque son fáciles, económicas y absolutamente deliciosas. ¡Y a disfrutar!