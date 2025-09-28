Medialunas caseras: la receta definitiva para lograr el sabor de panadería en tu cocina

Activar la levadura: en un vaso, disolver la levadura con una cucharada de azúcar y un poco de leche tibia. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume.

Preparar la masa: en un bol grande, mezclar la harina con la sal y el azúcar restante. Hacer un hueco en el centro y agregar los huevos, la levadura activada, la esencia y la ralladura. Ir integrando con la leche tibia hasta formar una masa suave.

Incorporar la manteca: una vez unida, agregar la manteca blanda en trocitos e ir amasando hasta que se absorba completamente. La masa quedará algo pegajosa al principio, pero tras unos 10 minutos de amasado, se volverá lisa y elástica.

Primer levado: cubrir con un repasador y dejar levar en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño (aprox. 1 hora).

Formar las medialunas: desgasificar la masa (aplastarla para quitar el aire) y estirarla con palo de amasar en forma de rectángulo. Cortar triángulos alargados y, desde la base más ancha, enrollar hacia la punta. Curvar ligeramente para dar la forma de medialuna.

Segundo levado: colocar en una placa enmantecada, dejando espacio entre cada pieza. Tapar y dejar levar nuevamente 30-40 minutos.

Hornear: pintar con huevo batido y cocinar en horno precalentado a 180 °C durante 15-20 minutos, hasta que estén doradas y bien infladas.