Prepara galletas de arroz una receta con pocos ingredientes y obtén un resultado sorprendente

Las galletas de arroz son una receta ligera, crujiente y fácil de preparar en casa. Perfectas como snack saludable, se convierten en una alternativa práctica para disfrutar en cualquier momento del día, ya sea solas, con salsas , quesos o incluso como base para preparaciones dulces o saladas.

Las galletas de arroz se han convertido en un clásico dentro de las opciones de snacks saludables. Su textura crujiente y su sabor neutro las hacen versátiles, ideales para combinar con ingredientes dulces como miel , frutas o mermeladas , y también con opciones saladas como quesos , salsas o vegetales frescos. Lo mejor de todo es que se pueden preparar de manera casera con ingredientes simples y un proceso sencillo.

A diferencia de las versiones industriales, que muchas veces contienen conservantes o aditivos, siguiendo el paso a paso lograrás controlar los ingredientes y garantizar un resultado mucho más natural. Además, al hacerlas en casa, puedes personalizarlas: añadir semillas para darles más nutrientes , especias para darles aroma, o incluso un toque de hierbas para convertirlas más sabrosas y especiales.

Las galletas de arroz son livianas y fáciles de digerir, lo que las convierte en una excelente opción para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar al placer de algo crocante. También son prácticas para llevar al trabajo, la escuela o para servir en una reunión con amigos. Prepararlas no requiere experiencia avanzada en cocina, por lo que cualquiera puede disfrutar de esta versión casera, nutritiva y deliciosa. ¡Vamos a la receta !.

Esta receta de galletas de arroz crujientes se conserva varios días en frascos herméticos.

Ingredientes

Arroz blanco cocido, agua, sal, aceite de oliva, semillas de sésamo, semillas de chía, especias al gusto (orégano, pimentón, comino).

Paso a paso para preparar galletas de arroz

Coloca el arroz cocido en un bol y procésalo con ayuda de una batidora o licuadora hasta obtener una pasta espesa. Añade un poco de agua si es necesario para facilitar el proceso. Agrega sal, un chorrito de aceite de oliva y las especias que prefieras. Mezcla bien para que la masa tenga un sabor uniforme. Con ayuda de una cuchara, toma porciones pequeñas de la mezcla y colócalas sobre una bandeja de horno cubierta con papel manteca. Aplástalas suavemente para darles forma redonda y fina. Espolvorea por encima semillas de sésamo, chía o las que más te gusten para aportar un toque extra de textura y nutrientes. Precalienta el horno a 180 °C. Hornea las galletas durante 20 a 25 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción, hasta que estén doradas y crujientes. Retira las galletas del horno y deja que se enfríen completamente antes de servirlas. Este paso es importante, ya que al enfriarse adquieren mayor crocancia.

Puedes darle la forma que más te gusten ya sea redondas o cuadradas Preparar receta de galletas de arroz en casa evita conservantes y exceso de sal. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

La receta de galletas de arroz caseras es una excelente alternativa para quienes desean un snack saludable, económico y lleno de posibilidades. Su textura ligera y crujiente las hace irresistibles, y al poder personalizarlas con especias y semillas, obtendrás un resultado único en cada preparación.

Lo más interesante es que son versátiles: ya que puedes saborearlas solas, acompañarlas con dips, usarlas como base de canapés o incluso combinarlas con ingredientes dulces para una merienda diferente. Prepararlas en casa no solo garantiza un sabor fresco y natural, sino que también evita el consumo de productos industrializados con conservantes o exceso de sal.

Obtendrás a mano unas galletas caseras que se adaptan a cualquier ocasión: desde una reunión informal hasta un acompañamiento práctico para el día a día. Cuando las prepares siempre querrás tener algunas a mano. Son ligeras, nutritivas y fáciles de hacer, las galletas de arroz son una opción que siempre vale la pena incorporar en tu cocina. ¡Y a disfrutar!.