Cómo hacer cheesecake invertido con crumble crocante: receta paso a paso

Preparar el crumble: triturar las galletitas groseramente, no al polvo total. Mezclarlas con la manteca derretida y el azúcar rubia hasta formar grumos húmedos. Extenderlos en una bandeja y llevarlos al horno a 180 °C por 8-10 minutos hasta que estén crocantes. Dejar enfriar.

Hacer la crema: batir el queso crema con el azúcar impalpable y la esencia de vainilla hasta lograr una mezcla suave. Agregar la ralladura de limón para un toque fresco. En otro bowl, batir la crema de leche hasta que forme picos suaves e integrarla al queso con movimientos envolventes para mantener la aireación.

Armar la compota de frutos rojos: colocar los frutos en una cacerolita con el azúcar común y el jugo de limón. Cocinar a fuego medio por 8 minutos hasta que los frutos se ablanden y suelten su jugo, sin que se deshagan por completo. Dejar enfriar.

Montaje invertido: en copas o vasos transparentes, colocar primero una base de crema de queso, luego una capa de crumble crocante y encima una cucharada generosa de compota de frutos. Repetir las capas hasta completar, terminando con frutas frescas por encima y, si se desea, unas hojas de menta.