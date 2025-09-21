Receta de pimientos rellenos de carne molida tradicional, fácil y muy rendidora

La receta de pimientos rellenos de carne molida es un clásico casero, nutritivo y delicioso. Con pocos ingredientes, obtienes un plato completo, rendidor y perfecto para compartir en familia en cualquier ocasión. Los pimientos rellenos de carne molida son uno de esos platos que nunca pasan de moda y que conquistan a todos por su sabor, practicidad y versatilidad.

Tienen la ventaja de combinar en un mismo bocado vegetales , proteínas y un toque de queso , lo que convierte a cada porción en una comida completa y muy equilibrada. Además, es una preparación que se adapta fácilmente a los gustos de cada familia: puedes variar los condimentos , añadir arroz , quinoa o incluso cambiar el tipo de carne según tus preferencias.

Lo mejor es que, aunque se ve elaborada y vistosa, es realmente fácil de hacer. No requiere técnicas complicadas y los ingredientes son muy accesibles, lo que la convierte en una opción perfecta tanto para una comida diaria como para una cena especial. Los pimientos aportan un color vibrante y un sabor dulce que se equilibra perfectamente con la carne jugosa y los condimentos .

Al gratinarlos en el horno, la combinación de aromas y texturas logra un resultado irresistible. Ya sea acompañados de una ensalada fresca, de arroz o de puré , los pimientos rellenos de carne molida son una receta clásica que merece un lugar en tu mesa.

La receta de pimientos rellenos de carne molida es de origen mediterráneo, pero hoy es popular en todo el mundo.

Ingredientes

Pimientos rojos o verdes 4 unidades, carne molida 500 g, cebolla 1 unidad, ajo 2 dientes, tomate triturado 200 g, pan rallado 3 cucharadas, leche 3 cucharadas, huevo 1 unidad, queso rallado 100 g, aceite de oliva 3 cucharadas, sal, pimienta, orégano y perejil al gusto.

Paso a paso para que prepares pimientos rellenos de carne molida

Lava bien los pimientos, corta la parte superior a modo de tapa y retira las semillas y las venas internas. Resérvalos limpios para rellenar. En una sartén con aceite de oliva, sofríe la cebolla y el ajo picados hasta que estén dorados. Agrega la carne molida y cocina hasta que pierda el color rosado. Añade el tomate triturado, condimenta con sal, pimienta, orégano y deja cocinar a fuego bajo unos 10 minutos para integrar los sabores. En un bol, mezcla el pan rallado con la leche hasta que se forme una pasta suave. Incorpora la carne cocida, el huevo batido y parte del queso rallado. Combina todo muy bien. Coloca los pimientos en una fuente apta para horno y rellénalos con la mezcla de carne y pan rallado. Asegúrate de presionar un poco para que queden bien compactos. Espolvorea la superficie de cada pimiento con el resto del queso rallado para que gratinen en el horno. Lleva la fuente al horno precalentado a 180 °C y cocina durante 30 a 35 minutos, hasta que los pimientos estén tiernos y el queso dorado.

Son versátiles y puedes rellenarlos con arroz, quinoa o con lo que más te guste Los pimientos usados en la receta no solo aportan color y sabor, también son ricos en vitamina C y antioxidantes. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Deja reposar unos 5 minutos antes de servir para que los sabores se asienten. Decora con perejil fresco picado.

La receta de pimientos rellenos de carne molida es un verdadero clásico que nunca falla. Con un proceso simple y con ingredientes accesibles, logras un plato que combina sabor, color y nutrición en cada bocado. Lo más atractivo de esta preparación es que no solo resulta deliciosa, sino también muy versátil: puedes rellenarlos con arroz, quinoa o incluso mezclar la carne con vegetales adicionales para hacerlos aún más nutritivos.

Además, los pimientos aportan un toque dulce y fresco que contrasta con la jugosidad de la carne y la cremosidad del queso gratinado, logrando una armonía perfecta. Es un plato ideal para sorprender en almuerzos familiares, cenas con amigos o simplemente para saborear una comida casera y reconfortante. ¡Y a disfrutar!.