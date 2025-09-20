Receta de papas a la provenzal crujientes y con un sabor increíble
Una receta de papas a la provenzal fácil y deliciosa, ideal para cenas rápidas, picadas o reuniones familiares.
Disfruta estas papas a la provenzal, un acompañamiento aromático y delicioso que combina la suavidad de las papas con ajo, hierbas frescas y aceite de oliva. Esta receta es fácil de preparar, ideal para cenas, almuerzos o picadas, y permite personalizar los sabores con tus hierbas favoritas. Perfectas para toda la familia.
Las papas a la provenzal son un acompañamiento clásico que combina simplicidad y sabor en cada bocado. Su preparación es muy sencilla, pero el resultado es delicioso y aromático gracias al ajo, el aceite de oliva y las hierbas frescas como el perejil o el tomillo. Son perfectas para quienes buscan un plato delicioso y versátil, que puede complementar carnes, pescados o ensaladas, o incluso convertirse en un snack ligero y sabroso.
Una de las grandes ventajas es que se puede personalizar según tus gustos. Puedes usar distintas hierbas frescas o secas, agregar un toque de limón o incluso combinar con especias suaves como pimentón o romero para intensificar el aroma. Las papas son ideales porque se cocinan rápido y mantienen su textura firme por fuera y suave por dentro, ofreciendo un contraste perfecto con los condimentos. Además, esta preparación es accesible para principiantes y se puede preparar con antelación, lo que la hace práctica para reuniones familiares o cenas rápidas.
Ingredientes
Papas, aceite de oliva, sal, pimienta negra, ajo picado, perejil fresco, tomillo fresco, opcional: romero, pimentón dulce o limón rallado.
Prepara paso a paso papas a la provenzal
- Lava y pela las papas. Córtalas en cubos o gajos de tamaño uniforme para asegurar una cocción pareja.
- Coloca las papas en una olla con agua y un poco de sal. Hierve durante 10-15 minutos hasta que estén tiernas pero firmes. Escúrrelas y déjalas enfriar ligeramente.
- Enciende el horno a 200 °C y prepara una bandeja con papel manteca o ligeramente aceitada.
- En un bol, mezclá las papas cocidas con aceite de oliva, ajo picado, sal, pimienta y las hierbas frescas. Agrega opcionalmente romero, pimentón o ralladura de limón para intensificar el aroma.
- Distribuye las papas en la bandeja en una sola capa. Hornea entre 20 y 25 minutos, removiendo a la mitad del tiempo, hasta que estén doradas y crujientes por fuera.
De la cocina a tu mesa
Retira del horno y deja reposar unos minutos antes de servir. Sirvelas calientes como acompañamiento de carnes, pescados, ensaladas o como snack aromático.
Las papas a la provenzal son un acompañamiento clásico, delicioso y muy versátil. El ajo y las hierbas frescas aportan aroma y sabor, mientras que las papas doradas conservan una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Esta receta es fácil de preparar y se adapta a cualquier menú, ya sea para una cena familiar, almuerzo o reunión con amigos.
Además, permite personalización infinita. Puedes experimentar con distintas hierbas, especias o incluso un toque de limón para intensificar el sabor y sorprender a tus invitados. Las papas se conservan bien por un par de días y se pueden recalentar sin perder aroma ni textura, lo que la convierte en una opción práctica y conveniente. Vas a lograr un plato casero y elegante que combina simplicidad y sabor, demostrando que un acompañamiento sencillo puede elevar cualquier comida a un nivel gourmet, manteniendo la preparación rápida y accesible. ¡Y a disfrutar!.