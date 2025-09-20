Receta de papas a la provenzal crujientes y con un sabor increíble

Disfruta estas papas a la provenzal , un acompañamiento aromático y delicioso que combina la suavidad de las papas con ajo , hierbas frescas y aceite de oliva . Esta receta es fácil de preparar, ideal para cenas, almuerzos o picadas , y permite personalizar los sabores con tus hierbas favoritas. Perfectas para toda la familia.

Las papas a la provenzal son un acompañamiento clásico que combina simplicidad y sabor en cada bocado. Su preparación es muy sencilla, pero el resultado es delicioso y aromático gracias al ajo , el aceite de oliva y las hierbas frescas como el perejil o el tomillo . Son perfectas para quienes buscan un plato delicioso y versátil, que puede complementar carnes , pescados o ensaladas , o incluso convertirse en un snack ligero y sabroso.

Una de las grandes ventajas es que se puede personalizar según tus gustos. Puedes usar distintas hierbas frescas o secas, agregar un toque de limón o incluso combinar con especias suaves como pimentón o romero para intensificar el aroma. Las papas son ideales porque se cocinan rápido y mantienen su textura firme por fuera y suave por dentro , ofreciendo un contraste perfecto con los condimentos. Además, esta preparación es accesible para principiantes y se puede preparar con antelación, lo que la hace práctica para reuniones familiares o cenas rápidas.

El ajo y las hierbas frescas usadas en la receta potencian el sabor y aportan antioxidantes naturales.

Prepara paso a paso papas a la provenzal

Lava y pela las papas. Córtalas en cubos o gajos de tamaño uniforme para asegurar una cocción pareja. Coloca las papas en una olla con agua y un poco de sal. Hierve durante 10-15 minutos hasta que estén tiernas pero firmes. Escúrrelas y déjalas enfriar ligeramente. Enciende el horno a 200 °C y prepara una bandeja con papel manteca o ligeramente aceitada. En un bol, mezclá las papas cocidas con aceite de oliva, ajo picado, sal, pimienta y las hierbas frescas. Agrega opcionalmente romero, pimentón o ralladura de limón para intensificar el aroma. Distribuye las papas en la bandeja en una sola capa. Hornea entre 20 y 25 minutos, removiendo a la mitad del tiempo, hasta que estén doradas y crujientes por fuera.

Acompaña estas papas a la provenzal con la salsa que más te guste Las papas se cocinan rápido y mantienen textura firme por fuera y suave por dentro. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Retira del horno y deja reposar unos minutos antes de servir. Sirvelas calientes como acompañamiento de carnes, pescados, ensaladas o como snack aromático.

Las papas a la provenzal son un acompañamiento clásico, delicioso y muy versátil. El ajo y las hierbas frescas aportan aroma y sabor, mientras que las papas doradas conservan una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Esta receta es fácil de preparar y se adapta a cualquier menú, ya sea para una cena familiar, almuerzo o reunión con amigos.

Además, permite personalización infinita. Puedes experimentar con distintas hierbas, especias o incluso un toque de limón para intensificar el sabor y sorprender a tus invitados. Las papas se conservan bien por un par de días y se pueden recalentar sin perder aroma ni textura, lo que la convierte en una opción práctica y conveniente. Vas a lograr un plato casero y elegante que combina simplicidad y sabor, demostrando que un acompañamiento sencillo puede elevar cualquier comida a un nivel gourmet, manteniendo la preparación rápida y accesible. ¡Y a disfrutar!.