Receta de tortilla de papas: jugosa y dorada por fuera ¡un elixir!

Esta receta de tortilla de papas es perfecta para quienes buscan una preparación fácil, económica y muy sabrosa. Con ingredientes simples y pasos básicos, puedes lograr una tortilla dorada por fuera y tierna por dentro, ideal para almuerzos, cenas, picnics o como parte de una mesa compartida.

La tortilla de papas , también conocida como tortilla de patatas , es una de las recetas más tradicionales y queridas en la cocina casera. Su combinación de papas , huevos y aceite da como resultado un plato que, a pesar de su sencillez, destaca por su sabor y textura. Esta prepararción de tortilla de papas puede prepararse con o sin cebolla , según las preferencias personales, y permite algunas variantes como añadir vegetales , chorizo o incluso queso .

Una de las ventajas es su versatilidad. Puede servirse caliente, tibia o fría; sola o acompañada con ensalada , pan o vegetales . Además, se conserva bien en la heladera por varios días, lo que la convierte en una excelente opción para comidas planificadas o para llevar al trabajo o la escuela.

El secreto de una buena tortilla . está en lograr una cocción pareja de las papas y en encontrar el punto justo de los huevos : ni demasiado secos, ni excesivamente líquidos. Con práctica y atención al detalle, podrás dominar esta preparación y adaptarla a tu gusto.

La receta de tortilla de papas tiene orígenes en el siglo XIX y se popularizó por ser económica y nutritiva.

La unión de papas y huevos es realmente deliciosa.

Ingredientes

Papas 800 g, huevos 6 unidades, cebolla 1 unidad (opcional), sal 1 cucharadita, pimienta negra ½ cucharadita, aceite vegetal o de oliva 200 ml.

Desarrollo paso a paso para que prepares tortilla de papas

Lava bien las papas y pélalas con un pelapapas o cuchillo. Córtalas en rodajas finas o en cubos pequeños, según tu preferencia. Las rodajas finas dan una textura más clásica, mientras que los cubos aportan más cuerpo a la tortilla. Si decides usar cebolla, pélala y córtala en juliana (tiras finas). La cebolla aporta dulzor y suaviza el sabor general de la tortilla. Este paso es opcional, pero recomendado si te gusta un toque más sabroso. En una sartén grande, calienta el aceite a fuego medio. Agrega las papas y la cebolla (si la usas) y cocina durante 15 a 20 minutos, removiendo ocasionalmente para evitar que se peguen o se doren en exceso. La idea es que se ablanden sin quedar crocantes. Cuando estén cocidas, escurre el exceso de aceite usando un colador o una espumadera. Reserva las papas. En un bol grande, rompe los huevos y bátelos con un tenedor o batidor de mano. Añade sal y pimienta al gusto. Incorpora las papas cocidas al bol con los huevos batidos y mezcla suavemente para que todo se integre bien sin romper demasiado las papas. Deja reposar 5 minutos para que los sabores se mezclen. En una sartén antiadherente de tamaño mediano, coloca una cucharada del aceite reservado y caliéntalo a fuego medio. Vierte la mezcla de huevos y papas en la sartén, distribuyéndola de forma pareja. Cocina durante 5 a 7 minutos sin mover, hasta que los bordes comiencen a cuajarse y el centro esté casi firme. Con la ayuda de un plato grande o una tapa plana, da vuelta la tortilla con cuidado y deslízala nuevamente en la sartén para cocinar del otro lado. Cocina de 4 a 6 minutos más, según qué tan cocida prefieras la tortilla. Si deseas que el centro quede más jugoso, reduce el tiempo de cocción.

No podrás resistirte a una porción de tortilla de papas La receta de tortilla de papas tradicional solo lleva tres ingredientes básicos: papas, huevos y sal. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Una vez lista, retira la tortilla de la sartén y colócala sobre un plato. Puedes dejarla enfriar unos minutos antes de cortarla. Sirve en porciones como plato principal, entrada o acompañamiento.

La receta de tortilla de papas es una de las más representativas de la cocina casera por su simpleza, su sabor y su versatilidad. Con solo papas, huevos y un poco de práctica, se puede lograr un plato completo, sabroso y adaptable a distintos momentos del día.

Además de ser una excelente opción para compartir, permite jugar con ingredientes y texturas, creando versiones personales a partir de una base muy tradicional. La tortilla de papas puede comerse recién hecha, a temperatura ambiente o incluso al día siguiente, manteniendo su sabor y consistencia. ¡Y a disfrutar!