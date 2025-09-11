Deliciosa receta de rollitos de jamón rellenos de ensalada rusa para compartir
Receta de rollitos de jamón rellenos de ensalada rusa, un aperitivo fácil, fresco y delicioso ideal para reuniones o como entrada ligera.
Si buscas una receta práctica, fresca y con mucho sabor, los rollitos de jamón rellenos de ensalada rusa son la opción perfecta. Este plato combina la suavidad del jamón cocido con la textura cremosa de la ensalada rusa, creando un aperitivo o entrada ligera ideal para reuniones, celebraciones familiares o simplemente para disfrutar en casa.
Los rollitos de jamón rellenos de ensalada rusa se han convertido en un clásico de la cocina casera y de los encuentros sociales. Se caracterizan por su versatilidad, ya que pueden servirse como aperitivo, plato frío en verano o incluso como parte de un almuerzo ligero. La combinación de jamón y ensalada rusa no solo es sabrosa, sino también equilibrada: aporta proteínas, vegetales y una buena dosis de frescura.
La ensalada rusa, tiene su origen en la gastronomía europea y se ha adaptado en distintos países de Latinoamérica, donde se prepara con ingredientes variados. La versión más común incluye papa, zanahoria, arvejas y mayonesa, aunque también puede llevar huevo duro, pepinillos o manzana, según la tradición familiar. Este relleno cremoso contrasta a la perfección con la suavidad del jamón, que funciona como envoltorio y aporta un toque salado y delicado.
Otro punto a destacar es la presentación: los rollitos son muy vistosos y elegantes, ideales para mesas frías en celebraciones o como entrante en una comida especial. Puedes prepararlos con antelación y mantenerlos refrigerados hasta el momento de servir, lo que los hace prácticos para organizar un menú variado. Además, admiten decoraciones sencillas con hojas verdes, aceitunas o tiras de pimientos, dándoles un toque gourmet sin complicaciones.
En definitiva, esta preparación es una forma de transformar ingredientes simples en un plato refinado y delicioso, perfecto para compartir y sorprender a tus invitados sin demasiado esfuerzo.
Ingredientes
Jamón cocido en fetas 12 unidades, papas 2 medianas, zanahorias 2 medianas, arvejas ½ taza, huevo duro 1 (opcional), mayonesa 4 cucharadas, sal c/n, pimienta c/n, aceitunas verdes 6 unidades (opcional), hojas de lechuga o perejil para decorar (opcional).
Paso a paso para que prepares rollitos de jamón rellenos con ensalada rusa
Prepara la ensalada rusa:
- Lava bien las papas y zanahorias.
- Pela y corta en cubos pequeños.
- Cocina en agua con sal hasta que estén tiernas, pero firmes.
- Escurre y deja enfriar.
- Añade las arvejas cocidas y mezcla con cuidado.
- Incorpora el huevo duro picado y las aceitunas, si lo deseas.
- Condimenta con sal, pimienta y mayonesa, integrando hasta obtener una mezcla cremosa.
Prepara los rollitos:
- Coloca una feta de jamón sobre una superficie plana.
- Añade una porción de ensalada rusa en uno de los extremos.
- Enrolla con cuidado, presionando ligeramente para que el relleno quede firme.
- Repite el procedimiento con todas las fetas de jamón.
- Acomoda los rollitos en una fuente.
- Decora con hojas de lechuga fresca, perejil o tiras de pimientos rojos.
- Refrigera al menos 30 minutos antes de servir para que mantengan la forma.
De la cocina a tu mesa
La receta de rollitos de jamón rellenos de ensalada rusa es una muestra clara de cómo lo simple puede ser sinónimo de elegancia y sabor. Con pocos ingredientes y una preparación rápida, logras un plato que se adapta a múltiples ocasiones, desde una comida ligera hasta una mesa festiva. Su versatilidad radica en la posibilidad de variar el relleno según los gustos o lo que tengas en la despensa, sin perder la esencia que los caracteriza.
Además, son ideales para preparar con antelación, lo que te permite ahorrar tiempo y compartir más tiempo con tus invitados. La frescura de la ensalada rusa, combinada con la suavidad del jamón cocido, hace que cada bocado sea equilibrado y delicioso. Sirve estos rollitos como entrada o aperitivo, y verás cómo se convierten en uno de los favoritos de la mesa. Una receta práctica, versátil y con ese toque casero que siempre conquista.