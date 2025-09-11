Receta de rollitos de berenjenas rellenos con ricota para sorprender en tus reuniones
Receta de rollitos de berenjenas relleno con ricota, una combinación delicada y sofisticada que une sabor mediterráneo con frescura y ligereza.
Esta receta de rollitos de berenjenas rellenos con ricota es una opción deliciosa y saludable que combina sencillez, frescura y un toque mediterráneo en cada bocado. La suavidad de la berenjena asada envuelve un relleno cremoso y lleno de sabor, convirtiéndose en un plato perfecto para servir como entrada, acompañamiento o plato principal ligero.
Los rollitos de berenjenas rellenos con ricota son un clásico de la cocina mediterránea que destacan por su elegancia y sabor equilibrado. Se trata de un plato en el que los ingredientes simples se transforman en algo extraordinario gracias a la combinación de texturas y aromas. La berenjena, con su carne suave y versátil, se convierte en la envoltura perfecta para el relleno de ricota, un queso cremoso que aporta frescura y ligereza.
Te Podría Interesar
Lo mejor es su versatilidad: puedes presentarla como entrada en una comida especial, como guarnición en un menú más completo o incluso como plato único en una versión más abundante. Además, se adapta a diferentes estilos de cocina: algunos prefieren servir los rollitos fríos, con hierbas frescas y un toque de aceite de oliva, mientras que otros optan por hornearlos con salsa de tomate y queso rallado para darles un acabado más gratinado y sustancioso.
Otro punto interesante es que es una preparación que admite variaciones. Al relleno de ricota puedes añadirle espinaca, nueces, jamón cocido, tomates secos o hierbas frescas como albahaca, orégano o perejil, logrando versiones personalizadas y creativas. Por esta razón, los rollitos de berenjenas rellenos con ricota son una excelente opción para experimentar en la cocina.
Ingredientes
Berenjenas grandes 2 unidades, ricota fresca 300 g, queso rallado 50 g, huevo 1 unidad, espinaca fresca 100 g (opcional), nuez moscada 1 pizca, sal c/n, pimienta c/n, aceite de oliva c/n, salsa de tomate 200 ml (opcional), albahaca fresca 4 hojas (opcional).
Paso a paso para que prepares rollitos de berenjenas rellenos con ricota
- Lava bien las berenjenas y córtalas en láminas finas a lo largo, de aproximadamente medio centímetro de grosor. Colócalas en un colador, espolvorea con sal y deja reposar 20 minutos para que eliminen su amargor. Luego enjuágalas y sécalas con papel absorbente.
- Pincela una plancha o sartén con un poco de aceite de oliva y cocina las láminas de berenjena hasta que estén doradas y tiernas, pero firmes para poder enrollarlas. Resérvalas en un plato.
- En un bol mezcla la ricota con el queso rallado, el huevo batido, la sal, la pimienta y una pizca de nuez moscada. Si deseas, añade espinaca previamente salteada y picada para darle más sabor y frescura. Integra bien hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
- Coloca una cucharada del relleno en un extremo de cada lámina de berenjena y enrolla con cuidado, procurando que el relleno quede bien contenido. Repite el proceso hasta terminar con todas las láminas.
- Si prefieres servir los rollitos fríos, colócalos en una fuente, rocíalos con un chorrito de aceite de oliva y decóralos con hojas frescas de albahaca. Esta opción es ideal como entrada ligera.
- Si deseas un plato más sustancioso, coloca los rollitos en una bandeja para horno, cúbrelos con salsa de tomate y espolvorea con queso rallado. Hornea a 180 °C durante 15-20 minutos hasta que se gratinen y sirvelos calientes.
De la cocina a tu mesa
Presenta los rollitos en un plato amplio, acompañados de una ensalada fresca o de una guarnición ligera. Su sabor suave y cremoso, junto al contraste de la berenjena, los convierte en un plato versátil y apetitoso.
La receta de rollitos de berenjenas rellenos con ricota es una de esas preparaciones que conquistan por su sencillez y elegancia. Es un plato que combina lo mejor de la cocina mediterránea: ingredientes frescos, saludables y llenos de sabor. Una de sus mayores virtudes es que se adapta a diferentes estilos de cocina, ya sea como una entrada fresca y ligera o como un plato gratinado al horno más sustancioso. Además, su versatilidad permite personalizar el relleno, incorporando hierbas, vegetales u otros ingredientes que tengas a mano. ¡Y a disfrutar!