Receta de rollitos de berenjenas rellenos con ricota para sorprender en tus reuniones

Receta de rollitos de berenjenas relleno con ricota, una combinación delicada y sofisticada que une sabor mediterráneo con frescura y ligereza.

Receta de rollitos de berenjenas con ricota sin complicaciones y llenos de sabor.

Esta receta de rollitos de berenjenas rellenos con ricota es una opción deliciosa y saludable que combina sencillez, frescura y un toque mediterráneo en cada bocado. La suavidad de la berenjena asada envuelve un relleno cremoso y lleno de sabor, convirtiéndose en un plato perfecto para servir como entrada, acompañamiento o plato principal ligero.

Los rollitos de berenjenas rellenos con ricota son un clásico de la cocina mediterránea que destacan por su elegancia y sabor equilibrado. Se trata de un plato en el que los ingredientes simples se transforman en algo extraordinario gracias a la combinación de texturas y aromas. La berenjena, con su carne suave y versátil, se convierte en la envoltura perfecta para el relleno de ricota, un queso cremoso que aporta frescura y ligereza.

Lo mejor es su versatilidad: puedes presentarla como entrada en una comida especial, como guarnición en un menú más completo o incluso como plato único en una versión más abundante. Además, se adapta a diferentes estilos de cocina: algunos prefieren servir los rollitos fríos, con hierbas frescas y un toque de aceite de oliva, mientras que otros optan por hornearlos con salsa de tomate y queso rallado para darles un acabado más gratinado y sustancioso.

Otro punto interesante es que es una preparación que admite variaciones. Al relleno de ricota puedes añadirle espinaca, nueces, jamón cocido, tomates secos o hierbas frescas como albahaca, orégano o perejil, logrando versiones personalizadas y creativas. Por esta razón, los rollitos de berenjenas rellenos con ricota son una excelente opción para experimentar en la cocina.

La salsa de tomate realza aún más su sabor.
La receta de rollitos de berenjenas rellenos con ricota tiene raíces en la cocina italiana, donde la ricota es un ingrediente clásico.

Ingredientes

Berenjenas grandes 2 unidades, ricota fresca 300 g, queso rallado 50 g, huevo 1 unidad, espinaca fresca 100 g (opcional), nuez moscada 1 pizca, sal c/n, pimienta c/n, aceite de oliva c/n, salsa de tomate 200 ml (opcional), albahaca fresca 4 hojas (opcional).

Paso a paso para que prepares rollitos de berenjenas rellenos con ricota

  1. Lava bien las berenjenas y córtalas en láminas finas a lo largo, de aproximadamente medio centímetro de grosor. Colócalas en un colador, espolvorea con sal y deja reposar 20 minutos para que eliminen su amargor. Luego enjuágalas y sécalas con papel absorbente.
  2. Pincela una plancha o sartén con un poco de aceite de oliva y cocina las láminas de berenjena hasta que estén doradas y tiernas, pero firmes para poder enrollarlas. Resérvalas en un plato.
  3. En un bol mezcla la ricota con el queso rallado, el huevo batido, la sal, la pimienta y una pizca de nuez moscada. Si deseas, añade espinaca previamente salteada y picada para darle más sabor y frescura. Integra bien hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
  4. Coloca una cucharada del relleno en un extremo de cada lámina de berenjena y enrolla con cuidado, procurando que el relleno quede bien contenido. Repite el proceso hasta terminar con todas las láminas.
  5. Si prefieres servir los rollitos fríos, colócalos en una fuente, rocíalos con un chorrito de aceite de oliva y decóralos con hojas frescas de albahaca. Esta opción es ideal como entrada ligera.
  6. Si deseas un plato más sustancioso, coloca los rollitos en una bandeja para horno, cúbrelos con salsa de tomate y espolvorea con queso rallado. Hornea a 180 °C durante 15-20 minutos hasta que se gratinen y sirvelos calientes.
Una versión más ligera aún sin salsa de tomate.

De la cocina a tu mesa

Presenta los rollitos en un plato amplio, acompañados de una ensalada fresca o de una guarnición ligera. Su sabor suave y cremoso, junto al contraste de la berenjena, los convierte en un plato versátil y apetitoso.

La receta de rollitos de berenjenas rellenos con ricota es una de esas preparaciones que conquistan por su sencillez y elegancia. Es un plato que combina lo mejor de la cocina mediterránea: ingredientes frescos, saludables y llenos de sabor. Una de sus mayores virtudes es que se adapta a diferentes estilos de cocina, ya sea como una entrada fresca y ligera o como un plato gratinado al horno más sustancioso. Además, su versatilidad permite personalizar el relleno, incorporando hierbas, vegetales u otros ingredientes que tengas a mano. ¡Y a disfrutar!

