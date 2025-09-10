Convierte tu cocina en gourmet con esta receta de pasta de sésamo

Esta receta de pasta de sésamo casera, también conocida como tahini , es una preparación tradicional de la cocina de Medio Oriente que se ha extendido por todo el mundo gracias a su sabor versátil y a su valor nutritivo. Con pocos ingredientes y en poco tiempo, podrás obtener una crema suave, cremosa y llena de beneficios.

La pasta de sésamo es un básico en recetas tan famosas como el hummus o el baba ganoush , pero también puede disfrutarse sola, como untable, o añadirse en salsas , aderezos , panes , galletas y postres . Su elaboración casera permite garantizar un producto fresco, natural y libre de conservantes, con el plus de controlar la intensidad del sabor según el grado de tostado de las semillas .

El sésamo es uno de los alimentos más antiguos que consume la humanidad , y su pasta concentra un perfil nutritivo excepcional: es fuente de calcio, hierro, proteínas vegetales, grasas saludables y antioxidantes. Además, su textura cremosa la convierte en un aliado perfecto para dar consistencia y sabor tanto a preparaciones dulces como saladas. Preparar esta pasta de sésamo en casa no requiere técnicas complejas: solo un tostado ligero, un procesado correcto y algunos ajustes de textura con aceite .

Es ideal para quienes buscan alternativas saludables y quieren incorporar sabores tradicionales a su cocina diaria. Podrás hacer una cantidad generosa y conservarla en la nevera por semanas, lista para usar cuando lo necesites.

La receta de pasta de sésamo, conocida como tahini, tiene más de 3.000 años de historia en Medio Oriente.

Ingredientes

Semillas de sésamo blanco 200 g, aceite de oliva suave o aceite vegetal neutro 3 a 4 cucharadas, sal fina 1 pizca, opcional: jugo de limón 1 cucharadita para un toque fresco.

Paso a paso para que prepares pasta de sésamo

Comienza colocando las semillas de sésamo en una sartén amplia y seca, sin añadir aceite. Tuesta las semillas a fuego medio, removiendo constantemente para que no se quemen. El tostado debe ser ligero: busca un color dorado suave y un aroma tostado agradable. Retira las semillas del fuego inmediatamente y colócalas en un plato o bandeja para que se enfríen y no sigan cocinándose con el calor de la sartén. Una vez frías, pasa las semillas a un procesador de alimentos o una licuadora potente. Tritura las semillas hasta obtener una textura arenosa y espesa. Este paso puede llevar varios minutos, dependiendo de la potencia del aparato. Agrega poco a poco el aceite de oliva o el aceite vegetal neutro, procesando nuevamente hasta que la mezcla adquiera una textura cremosa. Ajusta la cantidad de aceite según la suavidad que desees. Añade una pizca de sal para realzar el sabor. Si prefieres una nota más fresca y ligera, incorpora también el jugo de limón. Procesa nuevamente durante unos segundos hasta que todo quede bien integrado. Guarda la pasta de sésamo en un frasco de vidrio hermético y consérvala en el refrigerador. Puede durar hasta un mes si está bien sellada.

Si la conservas bien sellada puede durar hasta un mes en la nevera. Aprende a preparar pasta de sésamo en casa con esta receta fácil, nutritiva y versátil, perfecta para tu cocina diaria. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Antes de usar, revuelve con una cuchara limpia para homogeneizar la textura, ya que el aceite puede separarse de manera natural durante el reposo.

La pasta de sésamo casera es una receta sencilla, versátil y nutritiva que aporta un sabor auténtico a múltiples preparaciones. Al hacerla en casa, garantizas frescura, evitas conservantes y puedes ajustar tanto la textura como la intensidad del sabor según tus preferencias. Su uso no se limita al hummus o al baba ganoush: también enriquece aderezos, salsas, panes, galletas y postres, brindando siempre un toque cremoso y saludable.

Además de su versatilidad, es un aporte nutricional destacado: el sésamo es rico en calcio, hierro, grasas saludables y proteínas vegetales, lo que lo convierte en un aliado perfecto para una alimentación equilibrada. Preparar tu propia pasta de sésamo te permitirá tener siempre a mano un ingrediente de tradición milenaria que se adapta a la cocina moderna, listo para transformar platos cotidianos en recetas con un toque especial. ¡Y a disfrutar!