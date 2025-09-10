Con solo tres ingredientes preparará esta receta de papas rosti estilo suizo crujientes y doradas

Si buscas una receta simple pero con un resultado espectacular, las papas rösti estilo suizo son una opción que nunca falla. Con pocos ingredientes, esta preparación se destaca por su textura crujiente por fuera y suave por dentro. Ideal como guarnición o plato principal, es un plato que combina tradición, sencillez y mucho sabor.

Las papas rösti son un clásico de la cocina suiza, reconocidas en todo el mundo por su irresistible equilibrio entre lo dorado y lo tierno. Originalmente, este plato surgió como un desayuno típico en la región de Berna, donde se servía como acompañamiento de quesos y embutidos . Con el tiempo, las rösti pasaron a convertirse en un ícono nacional y en una guarnición muy versátil que puede acompañar carnes , pescados o disfrutarse por sí sola.

La preparación de papas rösti es muy sencilla y requiere únicamente de ingredientes básicos: papas , mantequilla o aceite , sal y pimienta . Su secreto no está en la cantidad de elementos, sino en la técnica de rallado y cocción. Al rallar las papas y cocinarlas lentamente en una sartén hasta formar una capa uniforme y dorada , se logra esa combinación única de crocante exterior con un interior suave y lleno de sabor natural.

Además, admite variaciones según el gusto de cada persona. Hay quienes agregan cebolla rallada, queso o hierbas para darle un giro distinto. Incluso puede hacerse con papas precocidas para un resultado aún más compacto. Lo importante es respetar el método tradicional de cocción lenta, que garantiza una rösti perfecta.

Si nunca has preparado papas rösti , esta es tu oportunidad para descubrir un plato que, aunque sencillo, tiene un gran valor cultural y gastronómico. Te mostraremos paso a paso cómo hacerlas en casa de manera fácil y práctica.

Prepara esta papas estilo suizo. La receta original de papas rösti era un desayuno campesino en Suiza, especialmente en la región de Berna. Shutterstock

Ingredientes

Papas medianas, mantequilla o aceite vegetal, sal, pimienta negra molida (opcional).

Paso a paso para preparar papas rosti (estilo suizo)

Lava bien las papas y pélalas. Algunas versiones de la receta sugieren hervirlas unos minutos previamente para que al rallarlas mantengan mejor su consistencia, aunque también pueden usarse crudas si prefieres un rösti más rústico. Ralla las papas con un rallador grueso. Colócalas en un recipiente y, si notas exceso de agua, presiónalas ligeramente con un paño de cocina limpio para retirar la humedad. Esto ayudará a que la preparación quede más crocante. Añade sal y pimienta negra molida al gusto. Mezcla bien con las manos o con una cuchara para que el condimento se distribuya de manera uniforme. Pon a calentar una sartén antiadherente a fuego medio y agrega una buena cantidad de mantequilla o aceite vegetal. Asegúrate de que cubra bien la superficie para evitar que las papas se peguen. Coloca las papas ralladas en la sartén, distribuyéndolas de manera uniforme y presionando ligeramente con una espátula para compactarlas. La idea es formar una especie de torta plana. Deja que las papas se cocinen a fuego medio-bajo durante unos 10-12 minutos sin moverlas. Este paso es crucial: permite que la base se dore y se forme una capa firme y crocante. Coloca un plato grande sobre la sartén y da vuelta el rösti con cuidado, como si fuera una tortilla. Luego deslízalo nuevamente en la sartén para cocinar el otro lado. Añade un poco más de mantequilla si es necesario. Cocina el otro lado por unos 8-10 minutos hasta que también quede dorado y crujiente.

Simplemente deliciosas. Con el tiempo, la receta de rösti se convirtió en un símbolo nacional suizo y acompañamiento clásico de carnes. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Una vez listo, retira de la sartén y sirve caliente. Puedes cortarlo en porciones como si fuera una pizza, acompañarlo con ensaladas frescas o utilizarlo como guarnición de carnes y pescados.

La receta de papas rösti estilo suizo es un ejemplo perfecto de cómo lo simple puede convertirse en un plato memorable. Con solo papas, sal, pimienta y mantequilla, se logra un resultado que combina lo mejor de dos mundos: un exterior dorado y crocante que contrasta con la suavidad del interior. Prepararlas en casa no requiere de técnicas complicadas ni de ingredientes difíciles de conseguir, lo que la convierte en una opción ideal tanto para principiantes en la cocina como para cocineros experimentados que buscan una guarnición diferente.

Además, el rösti ofrece infinitas posibilidades de adaptación: puedes incorporarle queso rallado para un toque más cremoso, cebolla caramelizada para intensificar su sabor o hierbas frescas para darle frescura. Incluso es perfecto como base para un desayuno completo si lo acompañas con huevos y embutidos. Su versatilidad y su historia lo hacen más que un simple plato: es un símbolo de la cocina suiza que, con cada bocado, te conecta con una tradición centenaria. ¡Y a disfrutar!