Bizcochitos de chocolate y café con glaseado especiado: la receta diferente que tenés que probar
Aprendé cómo hacer bizcochitos húmedos de chocolate y café con esta receta paso a paso para que te salga espectacular. ¡Probalo!
Los postres caseros no necesitan decoraciones excesivas ni elaboraciones complicadas para destacar. Estos bizcochitos húmedos de chocolate y café son el ejemplo perfecto, porque son pequeños, intensos y con un toque especiado gracias a un glaseado de cardamomo que los hace únicos. Es una receta que se prepara rápido, dura varios días y acompaña tanto un desayuno como un café de media tarde. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
120 g de manteca
100 g de azúcar
2 huevos
100 g de chocolate amargo derretido
50 ml de café fuerte
120 g de harina leudante
1 pizca de sal
Para el glaseado:
100 g de azúcar impalpable
2 cucharadas de leche
½ cucharadita de cardamomo molido
Paso a paso de la receta
Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar moldes pequeños (pueden ser de muffins o budincitos).
Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema.
Agregar los huevos de a uno, integrando bien.
Incorporar el chocolate derretido y el café, mezclando con suavidad.
Sumar la harina leudante y la pizca de sal, mezclando con movimientos envolventes.
Llenar los moldes hasta ¾ de su capacidad y hornear 20 minutos. Dejar enfriar.
Para el glaseado, mezclar azúcar impalpable, leche y cardamomo hasta lograr una consistencia fluida.
Bañar los bizcochitos con el glaseado y dejar que se seque antes de servir. ¡Y listo!