Bizcochitos de chocolate y café con glaseado especiado: la receta diferente que tenés que probar

Aprendé cómo hacer bizcochitos húmedos de chocolate y café con esta receta paso a paso para que te salga espectacular. ¡Probalo!

Receta de bizcochitos húmedos con glaseado de cardamomo.

Los postres caseros no necesitan decoraciones excesivas ni elaboraciones complicadas para destacar. Estos bizcochitos húmedos de chocolate y café son el ejemplo perfecto, porque son pequeños, intensos y con un toque especiado gracias a un glaseado de cardamomo que los hace únicos. Es una receta que se prepara rápido, dura varios días y acompaña tanto un desayuno como un café de media tarde. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 120 g de manteca

  • 100 g de azúcar

  • 2 huevos

  • 100 g de chocolate amargo derretido

  • 50 ml de café fuerte

  • 120 g de harina leudante

  • 1 pizca de sal

Para el glaseado:

  • 100 g de azúcar impalpable

  • 2 cucharadas de leche

  • ½ cucharadita de cardamomo molido

Bizcochitos de chocolate fáciles y diferentes.

Paso a paso de la receta

  1. Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar moldes pequeños (pueden ser de muffins o budincitos).

  2. Batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema.

  3. Agregar los huevos de a uno, integrando bien.

  4. Incorporar el chocolate derretido y el café, mezclando con suavidad.

  5. Sumar la harina leudante y la pizca de sal, mezclando con movimientos envolventes.

  6. Llenar los moldes hasta ¾ de su capacidad y hornear 20 minutos. Dejar enfriar.

  7. Para el glaseado, mezclar azúcar impalpable, leche y cardamomo hasta lograr una consistencia fluida.

  8. Bañar los bizcochitos con el glaseado y dejar que se seque antes de servir. ¡Y listo!

