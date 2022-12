Pastel de carne molida: una opción deliciosa, rendidora y sencilla de elaborar

El pastel de carne es un plato cuyo principal ingrediente es la carne, que consiste en carne picada, tanto de vaca como de ternera, cordero o cerdo y se combina con especias y salsas a elección. En este caso, te compartiremos nuestra receta favorita, que te encantará por su sabor suave y fácil preparación. Toma nota y comienza a seguir este paso a paso. ¡Manos a la obra!

Pastel de carne. Fuente: Recepedia

Ingredientes

1 kilogramo de carne molida de res

1 huevo

2 cucharaditas de salsa inglesa

1 cucharadita de aceite

½ cucharadita de sal

½ taza de avena

½ taza de salsa de tomate

¾ taza de cebolla picada

Rinde para 6 personas.

Procedimiento

El primer paso para preparar un delicioso pastel de carne es comenzar precalentando el horno a 200°C, esto debes hacerlo para que cuando vayas a meter a cocinar el pastel de carne, el horno no esté frío. Lo que sigue es empezar a preparar la carne, para eso calienta una sartén con poquito aceite y haz un sofrito con la cebolla. Ten en cuenta que debes picarla finamente para realizar este paso. Pastel de carne. Fuente: AntojandoAndo

Lo que debes hacer ahora para continuar con esta receta riquísima de pastel de carne, es mezclar en un bol la salsa inglesa con la sal, el huevo, la avena, la salsa de tomate y la carne picada. Si quieres que esta receta tome un sabor mucho más delicioso, te compartimos a continuación nuestra receta imbatible para que prepares tú mismo una salsa inglesa increíble: Salsa inglesa casera, dueña de una historia retorcida y un sabor que te encantará.

El próximo paso es amasar todo hasta que la carne se mezcle por completo con el resto de ingredientes. Luego, incorpora en el bol la cebolla frita y vuelve amasar hasta que esta se reparta de forma uniforme por toda la masa del pastel de carne.

Lo que harás ahora es engrasar un molde de aproximadamente 13 x 9 cm o el que tengas como para budín, y vacía la mezcla de carne. Reparte la masa para cubrir toda la superficie. Ahora debes cocinar el pastel de carne al horno durante una hora. Cuando se haya cumplido ese tiempo, retira el pastel del horno y deja que repose unos minutos hasta que puedas desmoldarlo. Pastel de carne. Fuente: Comer y Beber

¡Y ya estará listo! Como notarás, la receta es sencilla y no cuenta con mayores dificultades. Así que no tienes excusa alguna para prepararlo y agasajar a tus seres queridos. Lo disfrutarán ampliamente porque su sabor es exquisito ¡y no podrán parar de comerlo!

Morimos de ganas de saber cómo te salió nuestra receta favorita de pastel de carne molida. Recuerda, si tienes dudas o quieres aportar sugerencias de recetas, nos puedes contactar a cocinemosjuntosmdz@gmail.com te contestaremos a la brevedad.