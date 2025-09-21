El secreto de la receta de medialunas de grasa tradicionales que siempre salen bien
Aprende a preparar con esta receta las clásicas medialunas de grasa caseras con todo el sabor de panadería, pero hechas en casa.
Las medialunas de grasa son un clásico de la panadería que no puede faltar en desayunos y meriendas. Con su textura crocante y sabor característico, se convierten en una delicia irresistible para acompañar café o mate. Esta receta casera es sencilla y permite disfrutar de un panificado tradicional en cualquier momento.
Las medialunas de grasa son una de las preparaciones más emblemáticas de la panadería clásica. A diferencia de las medialunas de manteca, que resultan más esponjosas y dulces, estas se destacan por su textura crujiente y sabor ligeramente salado, ideal para quienes prefieren un bocado más neutro que combina a la perfección con infusiones y comidas.
El origen de las medialunas se remonta a Europa, pero en Argentina adquirieron un carácter propio. Con el tiempo, se convirtieron en parte fundamental de los desayunos y meriendas en bares, confiterías y hogares. Prepararlas en casa puede parecer un reto, pero con una receta clara y precisa, es posible lograr un resultado que nada tiene que envidiar al de las panaderías.
Lo mejor es su versatilidad: puedes disfrutarlas solas, con un poco de manteca y mermelada, o incluso usarlas como base para pequeños sándwiches. Son económicas, rendidoras y pueden conservarse bien durante algunos días.
Si sigues el paso a paso, vas a encontrar los ingredientes detallado para que puedas hacer tus propias medialunas de grasa en casa, logrando un resultado dorado, sabroso y con esa textura que tanto las caracteriza.
Ingredientes
Harina 000 500 g, grasa vacuna 100 g, agua tibia 200 ml, sal 10 g, azúcar 15 g, levadura fresca 25 g (o 7 g de levadura seca), huevo 1 (para pincelar), semillas de sésamo opcionales.
Paso a paso para preparar medialunas de grasa
- Disuelve la levadura fresca en un poco de agua tibia junto con el azúcar. Deja reposar 10 minutos hasta que forme espuma.
- En un bol grande, mezcla la harina con la sal. Incorpora la grasa derretida y la levadura activada. Añade de a poco el agua tibia restante y amasa hasta obtener una masa suave y homogénea.
- Cubre la masa con un paño limpio y dejar reposar en un lugar templado durante 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
- Una vez levada, estira la masa con un palo de amasar hasta obtener un espesor de 0,5 cm. Corta triángulos medianos y enrolla desde la base hacia la punta, dándoles la forma característica de medialuna.
- Coloca las medialunas en una bandeja enmantecada o con papel manteca, dejando espacio entre ellas. Tapa con un paño y deja reposar 30 minutos más.
- Pincela la superficie con huevo batido y, si se desea, espolvorea con semillas de sésamo. Hornea en horno precalentado a 200 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén doradas y crujientes.
De la cocina a tu mesa
Retira del horno, deja entibiar unos minutos y degústalas acompañadas de café, mate o la bebida de tu preferencia.
Las medialunas de grasa son mucho más que un simple panificado: representan tradición, sabor y la calidez de compartir un buen momento. Prepararlas en casa no solo es una experiencia gratificante, sino también una forma de llevar a tu mesa un clásico que evoca recuerdos y aromas de la panadería artesanal.
Además de sencillas y económicas, obtendrás un resultado con la textura crujiente y dorada que caracteriza a estas medialunas. Al hacerlas en casa, puedes controlar los ingredientes, ajustar la sal a tu gusto y darles el tamaño que prefieras. También se pueden personalizar con semillas, hierbas secas o acompañarlas de manteca, quesos y embutidos para convertirlas en una opción salada deliciosa. ¡Y a disfrutar!.