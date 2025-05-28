Panqueques de banana sin harina: se hace con dos ingredientes y es riquísimo

Fáciles, rápidos y sin azúcar. Estos panqueques se hacen con huevo y banana y son un mimo total. ¡Probalo!

Estos panqueques de banana no tienen harina, ni azúcar, ni leche. Son suaves, dulces y se hacen con dos ingredientes que probablemente ya tenés en tu casa. Esta es una receta que parece mentira de lo fácil y rica que es con solo bananas y huevo. Nada más. Bueno, un poco de aceite en la sartén. Pero eso no cuenta.

Se empieza pisando bien la banana. Que quede cremosa, pero sin pedazos grandes. Después, sumar el huevo y batir. Podés hacerlo con tenedor o con batidor, pero cuanto más aire les pongas, más esponjosos salen. No esperes una textura igual a la de los panqueques porque estos quedan más húmedos y un poco más frágiles, pero igual de ricos.

Si querés llevarlos al próximo nivel, podés sumar una cucharada de avena instantánea, un poco de canela, esencia de vainilla, chips de chocolate, ralladura de limón o lo que tengas a mano. De todas maneras, la base funciona tan bien sola que no necesita nada. Además. se pueden acompañar con miel, dulce de leche, frutas, yogur griego, o mermelada.

La principal ventaja Lo mejor de todo es que en cinco minutos tenés el desayuno resuelto. No hay que dejar reposar la mezcla ni prender el horno. Se cocinan como cualquier panqueque, con sartén en fuego medio, una gota de aceite o manteca, cucharada de mezcla, esperar a que burbujee, dar vuelta y listo. Van directo al plato.