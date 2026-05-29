Cuánto sale alquilar una cabaña en Potrerillos: te contamos todo lo que tenés que saber

A la hora de planificar un descanso reparador, la ubicación, tamaño, el diseño de la cabaña , la decoración, el mobiliario y la calidad de los electrodomésticos dictan el valor de las diferentes propuestas. En ese sentido, Potrerillos se consolida como uno de los destinos mendocino más solicitados, ofreciendo un abanico de opciones tanto para grupos como parejas.

Los precios por día oscilan entre los $60.000 y los $300.000, dependiendo estrictamente de las comodidades y la ubicación. Con un promedio que ronda entre los $30.000 y los $150.000 por persona, la oferta se adapta con versatilidad tanto a escapadas románticas de dos personas como a contingentes de grupos más numerosos que buscan conectar con el entorno natural.

Para una familia compuesta por dos adultos y dos niños, una cabaña con dos habitaciones suele ser la opción ideal para garantizar mayor comodidad en una estadía de una noche. En estos complejos pensados para el descanso familiar, las tarifas varían desde los $100.000 hasta los $250.000 por noche, presentando estructuras que van desde los 40 hasta los 54 metros cuadrados. Quienes eligen esta alternativa disponen de servicios que incluye estacionamiento gratuito, cochera techada, traslados al aeropuerto (abonando un extra), gimnasio, desayuno, bar, churrasquera, WIFI y los elementos básicos de ropa blanca, como sábanas y toallas.

Para muchos pasar el fin de semana en una cabaña es el plan ideal para alejarse de la ciudad.

Sin embargo, el verdadero lujo residencial en la montaña radica en la privacidad, un factor que los visitantes más selectos evalúan minuciosamente. Muchos de los complejos tradicionales presentan una serie de cabañas que convergen en un patio y una pileta común al aire libre, una disposición que prefieren evitar aquellos que buscan una convivencia nula con vecinos. El perfil de viajero que persigue el relax absoluto prioriza las propiedades que cuentan con una terraza independiente fuera de la vista ajena, escapando deliberadamente de los ruidos habituales de las familias numerosas con niños.

La ubicación geográfica es otro de los pilares que define el estatus de la propiedad. La cercanía al perilago se impone como una de las localizaciones más privilegiadas en cuanto a las imponentes vistas, compitiendo directamente con la altísima demanda que registran los alojamientos orientados hacia el majestuoso cordón Del Plata. En sintonía con esta búsqueda de aislamiento idílico, Cacheuta se posiciona con fuerza entre los lugares predilectos por quienes anhelan paz y tranquilidad absoluta entre las montañas, con la flexibilidad de poder movilizarse en su propio vehículo hacia el dique Potrerillos cuando lo deseen.

potrerillos tunel ingreso lago dique (2) Potrerillos y Cacheuta son uno de los destinos más buscados por aquellos que quieres escaparse de la ciudad un fin de semana. Alf Ponce Mercado / MDZ

Tarifas para las vacaciones de invierno y condiciones de reserva

Finalmente, el mercado actual presenta ciertas particularidades contractuales y promociones estacionales que conviene repasar antes de armar las valijas. Llama la atención que en algunos lugares el consumo de gas se cobra aparte, mediante una medición que se realiza rigurosamente al ingresar y al egresar del complejo, abonándose la diferencia al final de la estadía; asimismo, rige una estricta política que prohíbe el ingreso de animales y visitas, aunque algunos establecimientos permiten estas últimas bajo aviso previo y por un canon de entre $8.000 y $15.000.

De cara a las vacaciones de invierno, los propietarios ya despliegan sus tarifas: la temporada baja ofrece opciones de 1 noche por $130.000, 2 noches por $180.000 y una promoción de 3 noches por un total de $240.000 (lo que equivale a $80.000 por noche), mientras que el cuadro tarifario para el mes de julio y las vacaciones de invierno se fija en $280.000 por 2 noches, $390.000 por 3 noches, $500.000 por 4 noches y $840.000 para quienes opten por una semana completa de 7 noches.