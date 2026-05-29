Qué riesgos tiene vapear: la advertencia de cardiólogos ante el aumento del consumo

El consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores crece con fuerza entre adolescentes argentinos y ya genera preocupación en especialistas en salud cardiovascular. La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) lanzó una advertencia pública sobre el avance de estos dispositivos y alertó que existe una “falsa percepción de inocuidad” alrededor de productos que pueden provocar adicción, daños pulmonares y efectos negativos sobre el corazón.

La preocupación no se limita únicamente a los vapeadores. También incluye dispositivos de tabaco calentado y bolsas de nicotina, productos que en los últimos años comenzaron a ganar terreno especialmente entre jóvenes y personas que nunca habían fumado.

Según datos del “Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria 2025”, realizado por SEDRONAR, el consumo de vapeadores alcanzó una prevalencia de vida del 35,5% entre adolescentes argentinos, ubicándose como la tercera sustancia más consumida detrás de las bebidas energizantes y el alcohol.

El dato encendió alarmas dentro de la comunidad médica porque incluso supera al consumo de tabaco tradicional entre estudiantes secundarios.

Por qué preocupa el aumento del vapeo en adolescentes

Desde la SAC sostienen que muchos jóvenes comienzan a vapear creyendo que se trata de una práctica “menos dañina” que fumar cigarrillos convencionales. Sin embargo, remarcan que los dispositivos contienen nicotina, una sustancia altamente adictiva que puede generar efectos cardiovasculares y dependencia temprana.

“La nicotina produce incremento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, además de potenciales efectos cardiovasculares”, explicó la Dra. María Inés Sosa Liprandi, médica cardióloga y miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología.

La especialista advirtió además que el aerosol inhalado durante el vapeo no es simplemente “vapor de agua”, como muchas veces se cree.

Los dispositivos también pueden contener partículas ultrafinas, metales pesados y sustancias químicas cuyos efectos a largo plazo todavía no están completamente determinados.

Los riesgos del vapeo para la salud

La SAC alertó que vapear está asociado a problemas respiratorios como asma, bronquitis, inflamación pulmonar y aumento de la tos crónica.

Entre las enfermedades que más preocupan aparece el denominado “pulmón de palomitas de maíz”, una lesión irreversible de las vías respiratorias relacionada con ciertos saborizantes utilizados en vapeadores.

Además, los especialistas mencionaron el EVALI, una lesión pulmonar grave asociada al uso de cigarrillos electrónicos y vapeo que en algunos casos puede resultar potencialmente mortal.

“El daño pulmonar directo puede ocurrir a causa de productos químicos, vapores y metales presentes en estos dispositivos”, explicó Sosa Liprandi.

El rol de las redes sociales y el marketing digital

Uno de los puntos que más inquieta a los especialistas es la manera en que estos productos son promocionados en redes sociales y plataformas digitales.

Diseños coloridos, sabores dulces, influencers y campañas dirigidas indirectamente a jóvenes forman parte de estrategias que, según la SAC, favorecen la iniciación temprana al consumo de nicotina.

La entidad advirtió además que durante años muchos de estos productos circularon en mercados informales, sin controles de calidad ni regulación efectiva sobre su composición.

“La comercialización ilegal y la falta de fiscalización facilitaron el acceso de adolescentes a dispositivos con concentraciones variables de nicotina y otros compuestos potencialmente tóxicos”, remarcaron.

vapeadores

Qué recomiendan los cardiólogos

Frente a este escenario, la Sociedad Argentina de Cardiología pidió reforzar campañas de prevención, restringir la publicidad dirigida a jóvenes y fortalecer políticas públicas vinculadas al control de productos con nicotina.

Los especialistas insistieron en que vapeadores y cigarrillos electrónicos no deben ser promovidos como alternativas “seguras” y remarcaron que la prioridad sanitaria debe seguir siendo prevenir la iniciación al consumo.

Además, recomendaron que adolescentes, embarazadas, personas no fumadoras y pacientes con enfermedades cardiovasculares eviten completamente este tipo de dispositivos.

“La protección de niñas, niños y adolescentes debe ser prioritaria”, sostuvieron desde la entidad médica.

“Vapear no es inocuo”

Como parte de la campaña de concientización, la SAC difundió una serie de mensajes clave dirigidos a la comunidad:

Vapear no es inocuo.

El aerosol de los vapeadores no es vapor de agua.

Las bolsas de nicotina también pueden generar dependencia.

La nicotina puede aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Los productos con nicotina no deben ser utilizados por adolescentes ni personas no fumadoras.

Mientras el consumo de tabaco tradicional muestra una tendencia descendente entre jóvenes, los especialistas advierten que los vapeadores están ocupando rápidamente ese lugar, impulsados por una fuerte presencia digital y una percepción social de bajo riesgo que, según sostienen, no coincide con la evidencia científica disponible.