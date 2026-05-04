Cigarrillos electrónicos: Anmat elimina la prohibición y avanza hacia su regulación

La Anmat elimina la prohibición de cigarrillos electrónicos y avanza hacia un nuevo esquema de regulación y control en Argentina.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la derogación de la normativa que prohibía la importación, comercialización y publicidad de cigarrillos electrónicos en Argentina. La medida, oficializada a través de la Disposición 2543/2026, marca un cambio de enfoque: de la prohibición total a un sistema de control y regulación.

Regulación de cigarrillos electrónicos en Argentina La decisión deja sin efecto la disposición vigente desde 2011, que impedía la circulación de dispositivos electrónicos de administración de nicotina, incluidos sus accesorios y cartuchos. Según se explica en el texto oficial, la experiencia demostró que la prohibición no logró frenar el consumo y, en cambio, favoreció la expansión de mercados informales con productos sin control sanitario.

En ese contexto, la medida se enmarca en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, que busca establecer un nuevo marco regulatorio para los productos de tabaco y nicotina. El objetivo es implementar controles más estrictos sobre la fabricación, la composición, la comercialización y el acceso, especialmente para proteger a niños, niñas y adolescentes.

cigarillos electrónicos- Shutterstock La medida alcanza a cigarrillos electrónicos y dispositivos de nicotina. Foto: Archivo

Desde el organismo señalaron que ningún producto con nicotina es inocuo y que todos implican riesgos para la salud. Sin embargo, consideran que un esquema de regulación permite un mejor seguimiento del mercado, así como una mayor capacidad del Estado para intervenir frente a posibles efectos adversos.