Mendoza: Anmat suspende a distribuidora de productos médicos por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) canceló preventivamente la habilitación de una empresa distribuidora de productos médicos con sede en Mendoza . La medida quedó formalizada este martes 29 de abril a través de la Disposición 2376/2026 publicada en el Boletín Oficial .

La firma afectada es REHUE S.A., con domicilio legal en Mathus Hoyos 689, Las Heras, que operaba como distribuidora de productos médicos y de diagnóstico de uso in vitro sin cadena de frío. La empresa contaba con dos depósitos: uno en Pedro B. Palacios 1354 y otro en Entre Ríos 331, ambos en la Ciudad de Mendoza.

El proceso se inició ante la solicitud de renovación de autorización. Inspectores del INPM constataron que en uno de los depósitos funcionaba una escuela de boxeo y en el otro no había evidencias de actividad de la firma, que tampoco había iniciado trámites para habilitar un nuevo domicilio.

Anmat resolvió cancelar el certificado de habilitación de la empresa y prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de todos los productos distribuidos por la firma.

Qué resolvió Anmat

Ante las irregularidades constatadas, el organismo tomó tres medidas de manera simultánea: canceló preventivamente la habilitación de la empresa, prohibió el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de todos los productos que distribuía REHUE S.A., e instruyó un sumario sanitario por incumplimiento de la normativa vigente.

La disposición fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.