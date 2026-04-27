Alerta de Anmat: prohíben tornillos usados en cirugías por ser falsos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió el uso, comercialización y distribución de una serie de productos médicos tras detectar irregularidades graves durante una inspección.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 2223/2026 del Boletín Oficial , luego de que se encontraran dispositivos sin registro sanitario y, en uno de los casos, directamente falsificados.

La investigación se inició tras una inspección en una ortopedia de Tucumán, donde se detectaron distintos tornillos óseos e implantes médicos sin la documentación correspondiente.

Entre los productos más relevantes se encuentra un tornillo para ligamento cruzado de la marca Stryker, que fue identificado como falsificado por la propia empresa titular del registro en Argentina.

Además, se hallaron varias unidades de tornillos de origen internacional que no fueron importados por los canales autorizados, por lo que su procedencia es desconocida.

Por qué representan un riesgo

Según Anmat, estos productos:

No cuentan con registro sanitario

No tienen trazabilidad sobre su origen

No garantizan condiciones de seguridad ni eficacia

Esto implica un potencial riesgo para la salud de los pacientes, especialmente por tratarse de dispositivos utilizados en cirugías. Al no contar con registro sanitario ni trazabilidad, no se puede garantizar su seguridad, eficacia ni condiciones de fabricación.

La decisión de Anmat

Frente a esta situación, el organismo resolvió:

Prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el país

Alertar a las autoridades sanitarias

Informar a organismos de defensa del consumidor

anmat Los tornillos fueron hallados durante una inspección en Tucumán. Archivo

Un problema que preocupa

El hallazgo vuelve a poner el foco en la circulación de productos médicos ilegales o falsificados, un problema que puede tener consecuencias graves en el sistema de salud.

Desde Anmat recomiendan adquirir este tipo de insumos únicamente a través de canales habilitados y verificar siempre su origen y registro.