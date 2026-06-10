Alerta de Anmat: prohibieron una larga lista de maquillajes infantiles falsos y peligrosos

La Anmat prohibió la venta de maquillajes infantiles falsos y peligrosos que se comercializaban ilegalmente en todo el país.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la comercialización en todo el país de decenas de cosméticos para niños que se vendían de forma ilegal.

A través de las disposiciones 3524 y 3435 publicadas este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo sacó de circulación labiales, rubores, toallitas húmedas y mascarillas faciales. Los artículos utilizaban como gancho visual a personajes y marcas de moda altamente atractivas para los más chicos, como Hello Kitty, Labubu y Capybara.

maquillaje infantil-boletín oficial Las marcas alcanzadas son Miss Beety, Pola Ayir, Magic, Hold morning y Magic your life. Foto: Anmat La medida se tomó luego de una serie de inspecciones y tareas de fiscalización en el mercado por parte del Servicio de Productos Cosméticos y de Higiene Personal. Al rastrear los lotes y consultar las bases de datos federales, las autoridades confirmaron que ninguna de las marcas declaraba datos de inscripción sanitaria ni el respaldo de un importador oficial que avalara su ingreso legal al país.

El principal peligro de este tipo de mercadería radica en la falta absoluta de trazabilidad. Al tratarse de productos cosméticos ilegítimos, el organismo advirtió que es imposible garantizar que hayan sido elaborados bajo las condiciones higiénico-sanitarias pertinentes, abriendo la puerta a posibles contaminaciones en las cadenas de producción.

La prohibición dictada por Anmat rige de manera inmediata para todo el territorio nacional. La norma veta no solo el uso, la distribución y la comercialización en locales físicos y plataformas virtuales, sino también cualquier tipo de publicidad de estos artículos hasta tanto las firmas logren regularizar su situación legal.