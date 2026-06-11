Anmat retiró del mercado una pasta dental, un aceite de oliva y productos para piscinas

Anmat ordenó retirar del mercado un dentífrico con carbón, un aceite de oliva falsificado y productos para piscinas que no contaban con las habilitaciones.

La Anmat retiró del mercado un dentífrico con carbón natural por presentar datos falsos sobre su inscripción sanitaria. Foto: Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó este miércoles tres disposiciones mediante las cuales prohibió la comercialización de distintos productos por irregularidades sanitarias. Las medidas alcanzan a un dentífrico con carbón natural, un aceite de oliva falsificado y una serie de productos para piletas que carecían de los registros correspondientes.

La pasta dental prohibida por Anmat A través de la Disposición 3522/2026, la Anmat prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución del producto rotulado como "Dentífrico en polvo con carbón natural - Carbon White", lote 2505/1, con vencimiento en diciembre de 2027.

La investigación determinó que el producto presentaba datos falsos sobre su inscripción sanitaria y utilizaba una presentación similar a la de un producto legítimamente registrado. Además, el legajo declarado en el envase no correspondía a una empresa habilitada para elaborar cosméticos.

El aceite de oliva falsificado Mediante la Disposición 3521/2026, el organismo también prohibió la venta de un producto identificado como "Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave", marca Green Olive, comercializado en envases de 250 mililitros, 500 mililitros y un litro, elaborado supuestamente en San Juan.

Según informó la Anmat, la empresa Olivos del Sur S.A. denunció la existencia de un producto falsificado que utilizaba su marca y registros sanitarios. Entre las diferencias detectadas figuraban la denominación del producto, el tipo de envase, la ausencia de lote y diversas inconsistencias en el etiquetado.