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Anmat retiró del mercado una pasta dental, un aceite de oliva y productos para piscinas

Anmat ordenó retirar del mercado un dentífrico con carbón, un aceite de oliva falsificado y productos para piscinas que no contaban con las habilitaciones.

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La Anmat retiró del mercado un dentífrico con carbón natural por presentar datos falsos sobre su inscripción sanitaria. Foto: Freepik

La Anmat retiró del mercado un dentífrico con carbón natural por presentar datos falsos sobre su inscripción sanitaria. Foto: Freepik

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó este miércoles tres disposiciones mediante las cuales prohibió la comercialización de distintos productos por irregularidades sanitarias. Las medidas alcanzan a un dentífrico con carbón natural, un aceite de oliva falsificado y una serie de productos para piletas que carecían de los registros correspondientes.

La pasta dental prohibida por Anmat

A través de la Disposición 3522/2026, la Anmat prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución del producto rotulado como "Dentífrico en polvo con carbón natural - Carbon White", lote 2505/1, con vencimiento en diciembre de 2027.

La investigación determinó que el producto presentaba datos falsos sobre su inscripción sanitaria y utilizaba una presentación similar a la de un producto legítimamente registrado. Además, el legajo declarado en el envase no correspondía a una empresa habilitada para elaborar cosméticos.

El aceite de oliva falsificado

Mediante la Disposición 3521/2026, el organismo también prohibió la venta de un producto identificado como "Aceite de oliva virgen extra, Blend Suave", marca Green Olive, comercializado en envases de 250 mililitros, 500 mililitros y un litro, elaborado supuestamente en San Juan.

Según informó la Anmat, la empresa Olivos del Sur S.A. denunció la existencia de un producto falsificado que utilizaba su marca y registros sanitarios. Entre las diferencias detectadas figuraban la denominación del producto, el tipo de envase, la ausencia de lote y diversas inconsistencias en el etiquetado.

aceite de oliva
La Anmat prohibi&oacute; la comercializaci&oacute;n de un aceite de oliva falsificado que utilizaba registros sanitarios de un producto leg&iacute;timo.

La Anmat prohibió la comercialización de un aceite de oliva falsificado que utilizaba registros sanitarios de un producto legítimo.

Productos para piletas sin autorización

La tercera medida corresponde a la Disposición 3523/2026, que prohibió la comercialización de productos para piletas de la marca Cloro Sophy, entre ellos desinfectantes, clarificadores y alguicidas.

Además, la Anmat prohibió todas las presentaciones del insecticida para piletas "BICH OVER Piscinas". Durante la fiscalización se detectó que estos productos no contaban con registro sanitario ni con establecimientos habilitados ante el organismo. También se inició un sumario sanitario contra los responsables por presuntas infracciones a la normativa vigente.

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La medida alcanza a desinfectantes, clarificadores, alguicidas y un insecticida para piletas.

La medida alcanza a desinfectantes, clarificadores, alguicidas y un insecticida para piletas.

Qué recomienda Anmat

Desde el organismo recordaron la importancia de adquirir productos únicamente en comercios habilitados y verificar que cuenten con los registros sanitarios correspondientes. La prohibición alcanza también a las plataformas de venta online, donde algunos de los artículos investigados eran promocionados y comercializados.

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