Anmat prohibió un medicamento con morfina por riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( Anmat ) prohibió el uso, la comercialización y la distribución de un medicamento con morfina tras detectar una unidad falsificada en la provincia de Santa Fe. La medida fue oficializada a través de la Disposición 3483/2026 publicada en el Boletín Oficial .

La disposición alcanza al producto rotulado como "Oramorph 2 mg/ml solución oral, morfina sulfato, vía oral, frasco con 100 ml de solución oral, lote 23039201, vencimiento agosto de 2026".

La investigación comenzó luego de una denuncia sobre la legitimidad del medicamento, que habría sido adquirido en una farmacia de la ciudad de Esperanza, en Santa Fe. Según consta en el expediente, un paciente manifestó no haber obtenido el efecto terapéutico esperado tras utilizar el producto.

A partir de esa situación, una profesional de la salud retuvo la unidad sospechosa y la remitió al laboratorio titular del registro en Argentina para su análisis.

Durante la investigación, el laboratorio confirmó que el medicamento detectado corresponde a una presentación que no se comercializa en Argentina. Además, el fabricante informó que, si bien existe una versión similar en otros mercados, la unidad hallada presenta diferencias que permiten identificarla como una falsificación.

El organismo alertó sobre un producto cuya composición, seguridad y eficacia son desconocidas. Foto: Archivo

Entre las irregularidades detectadas se destacó que el sistema de cierre del frasco no coincide con el utilizado en los productos originales.

Frente a esta situación, la Anmat advirtió que se desconoce el origen, la composición, la calidad, la seguridad y la eficacia del producto, por lo que representa un riesgo para la salud pública.

Por ese motivo, el organismo ordenó la prohibición inmediata de su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional y dispuso avanzar con las acciones legales correspondientes para determinar el origen de la falsificación.