Plazo fijo banco por banco: cuánto rinden $600.000 en junio

El plazo fijo continúa siendo una de las inversiones más elegidas. Conocé cuánto podés ganar al depositar $600.000 durante 30 días.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas más elegidas por los ahorristas que buscan generar rendimientos en pesos sin asumir grandes riesgos. Con las tasas actualizadas que informan las entidades financieras al Banco Central (BCRA), una inversión de $600.000 a 30 días puede generar ganancias muy diferentes según el banco elegido.

Entre los bancos tradicionales, el mejor rendimiento lo ofrece el Banco Provincia, con una Tasa Nominal Anual (TNA) de 19,5 por ciento. En este caso, una inversión de $600.000 a 30 días genera una ganancia aproximada de $9.616, por lo que al vencimiento se reciben cerca de $609.616. Muy cerca aparecen el Banco Nación, Banco Macro y el Banco de Comercio, con tasas del 19 por ciento y una renta mensual cercana a $9.370.

Los bancos que más pagan por un plazo fijo Las entidades financieras con las tasas más altas superan ampliamente a los bancos tradicionales. La mayor TNA informada corresponde a Crédito Regional Compañía Financiera, con 23,75 por ciento, lo que permite obtener una ganancia aproximada de $11.712 por un plazo fijo de $600.000. Detrás se ubican Banco CMF, Banco Meridian y Banco VOII, con una TNA de 23,25 por ciento, que generan cerca de $11.466 en 30 días.

El plazo fijo es uno de los métodos de ahorro más elegidos. Foto: Shutterstock Comparar las tasas es clave para obtener una mayor rentabilidad en un plazo fijo. Foto: Shutterstock También se destacan Banco Bica y Reba, ambos con una tasa del 23 por ciento, que permiten ganar alrededor de $11.342. En tanto, Banco del Sol y Bibank ofrecen una TNA del 21 por ciento, con rendimientos cercanos a los $10.356 para una colocación de $600.000.